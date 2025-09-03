De Regent Van Temanggung le preguntó al agricultor Tabak por Tabakskoopfabriek

TEMANGGUNG (Antara) – El regente de Temanggung, Java central, AGUS Sceyawan solicitó a los representantes de la fábrica de cigarrillos que acelere la compra de tabaco seco de agricultores.

Además de los representantes de la fábrica del Grupo 1, su partido también pidió a los representantes de la fábrica del Grupo 2 que absorbieran inmediatamente a Temanggung -Tabak, dijo el miércoles en Temanggung.

Continúa coordinándose con diferentes representantes de Cudette Factory Group 1 y 2 para acelerar la compra de tabaco seco de los agricultores, porque hasta ahora solo una fábrica ha realizado una compra, pero todavía hay algunos, PT Djarum.

Por esta razón, le dijo a otros representantes de fábrica como Pt Gudang Garam y Norojono como representantes de la fábrica del Grupo 1 y Pt Prahi Layar, Wiscilak y Breadruit como representantes de la fábrica del Grupo 2 registraron Temanggung Takabot.

«Se espera que, aunque el Grupo 1 que ingrese a este PT -Djarum temporal, pero eso no significa que este solo comprador se convierta en un punto débil para los proveedores de bienes, siempre nos comunicamos con algunos compradores», dijo.

Esperaba que este año el precio no fuera muy bajo, porque este fue el período de transición que originalmente fue una calidad de la fábrica que no fue muy buena en esta transición para restaurar la calidad de un buen tabaco.

Dijo que, actualmente, a nivel de agricultores, el precio de la calidad de C -Tabak C está al alcance de Rp80 mil por kilogramo.

El área de las plantas de tabaco en la regencia de Temanggung en 2025 es de aproximadamente 14 mil hectáreas extendidas en las pendientes de los campos del Monte Sumbing, Sindoro y Prahu y Rice.