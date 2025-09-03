Manchester United tiene una solución para la debilidad del centro del campo gracias a la firma de £ 1 millón

Man Utd no fortaleció las opciones de centro del campo de Ruben Amorim con una nueva firma en la ventana de transferencia de verano.

United firmó a Sekou Kone el verano pasado.

Manchester United envió preguntas para firmar un mediocampista este verano, pero terminaron la ventana de transferencia sin fortalecer esa área. Muchos se preguntan si eso será costoso.

Las fuentes de United afirman que el centro del campo nunca fue una prioridad porque el club ya tenía opciones que lo consideran tan fuerte y versátil.

Bruno Fernandes, Casemiro, Manuel Ugarte, Mason Mount y Kobbie Mainoo son las opciones y Ruben Amorim tiene que maniobrar la primera parte de la temporada con sus recursos.

Toby Collyer podría haber ofrecido una cobertura adicional en el mediocampo, pero Amorim permitió que el joven se uniera a West Brom a un préstamo estacional después de que decidiera que no recibiría suficientes minutos.

A menos que United esta temporada llegue a las Finales FA Cup Quarte, la campaña 2025/26 jugará el menor número de juegos en una temporada desde 1914/15 (excluyendo las temporadas afectadas por la guerra).

Esto se debe a la falta de calificación para el fútbol europeo y se estrellará desde la Copa Carabao contra Grimsby la semana pasada. United solo ingresará a la Copa FA después de Navidad, lo que significa que a partir de ahora solo tienen luminarias de la Premier League hasta que la estrella de transferencia abre enero por negocios.

Aunque las cifras del club dicen que firmar un nuevo centrocampista no era la prioridad debido a sus opciones ‘fuertes’, parece que se tomó una decisión calculada en función de las competiciones y las finanzas.

United tiene solo 16 partidos de la Premier League para la ventana de enero. El tablero ha analizado Fernandes, Casemiro, Ugarte, Mount y Mainoo y decidió que hay suficiente para tirar los dados.

También hay una convicción de que Sekou Kone podría tener un impacto del primer equipo antes del final de la temporada. Kone jugó un minuto durante la gira por los Estados Unidos, pero el personal cree que eventualmente podría contribuir.

Kone con Jason Wilcox después de dibujar para United en agosto de 2024.

Parece que Kone tendrá algún impacto en la primera mitad de la temporada. El joven ha estado en el punto del primer equipo y necesita más tiempo en el entrenamiento para hacer algo sólido para Amorim.

Kone comenzó el mes pasado para los menores de 21 años contra Tamworth en la Copa de la Liga Nacional y sufrió una lesión en la cabeza. Kone fue llevado al hospital y el juego tuvo que ser abandonado sin una ambulancia de reemplazo disponible.

El mediocampista se quedó en el hospital por la noche, pero fue despedido por la mañana. Kone ha sido descrito como «bien» por una fuente y en particular regresará a la hierba, para que pueda actuar durante el descanso internacional en la PFA y Aston Villa contra la PFA y Aston Villa contra la PFA y Aston Villa.

United pagó alrededor de £ 1 millón para firmar a Kone de Malian Club Guidtars FC. Fue explorado para continuar al primer equipo y el acuerdo fue un riesgo bajo dado el reembolso.

El Manchester Evening News En abril reveló que Kone se había establecido en Manchester en Manchester, en parte gracias a Tommy Rowe, quien se sometió a intensas lecciones francesas para comunicarse con él.

Travis Binnion (gerente menor de 21 años) también siguió las lecciones francesas, pero Binnion ha acreditado a Rowe con lo particularmente difícil de aprender un nuevo idioma.

Rowe fue nombrado en un papel de entrenador de jugadores de la academia el año pasado. Las fuentes han dicho que él es el mejor United que ha tenido en la función de la Academia Híbrida, que anteriormente estaba en manos de Paul McShane y Tom Huddlestone.

Kone sufrió una lesión en la cabeza contra Tamworth. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Los fanáticos querían vislumbrar a Kone en la temporada anterior en los Estados Unidos. Pensaron que podía mostrar su talento y posiblemente declarar una súplica por los minutos del primer equipo, pero Amorim no lo usó en una de las competiciones amistosas.

Kone todavía tiene un largo camino por recorrer y ha estado en una curva de aprendizaje empinada desde su llegada a Inglaterra. Se ve obligado a atraer músculos, a ser informado con la intensidad y a mejorar su concepto posicional.

A principios de este año, Binnion le dijo a los hombres: «Es un buen jugador y tenemos altas expectativas para él, y cada jugador que firmamos, quieres esas expectativas, de lo contrario te vas y firma que no es un buen jugador. Puedes ver a los niños en el primer equipo, el nivel de expectativa es alto.

«Pero la recompensa es alta y nuestros muchachos deben estar listos, tal vez en lugar de otros grandes clubes, lo que es realmente positivo para los jugadores en la academia, pero es difícil, no es fácil, ¿verdad?

«Ahora ha entrenado bastante bien con el primer equipo, pero como puede ver esta noche y los juegos que jugó recientemente, una gran parte de su desarrollo son los juegos.

«Y es una parte más saludable de nuestro primer equipo en esa posición, y las demandas en esa posición son muy altas, mientras que un jugador avanzado, pueden cometer más errores y pueden experimentar un poco más.

«Los juegos son realmente importantes para que se acostumbren, el estilo de juego, la intensidad del fútbol inglés y solo para que él tome mejores decisiones día tras día en cada uno de los juegos, mientras que si no jugaba y simplemente entraba, creo que verías una tasa de desarrollo más lenta.

«Mucho [academy] Los jugadores entrenan mucho con el primer equipo porque están más lejos en su desarrollo. Entrena con el primer equipo, pero tiene que asegurarse de desarrollar su propio juego, por lo que si se va a tiempo completo con el primer equipo, está en el espacio correcto. «

United Hope Kone puede mejorar lo suficientemente rápido como para contribuir al primer equipo esta temporada. Pero Kone no se apresurará porque fue firmado el verano pasado con el futuro a largo plazo en mente.