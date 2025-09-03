





Anterior Asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA) Jake Sullivan alegó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, «tiró» los lazos con India sobre la voluntad de Pakistán para hacer negocios con la familia de Trump.

Sullivan destacó la importancia de la relación de India-Estados Unidos, y enfatizó que el movimiento de Trump obstaculiza la confianza de los Aliados de los Estados Unidos en Washington. «Estados Unidos ha trabajado para construir una relación con India, un país con el que deberíamos estar alineados en tecnología, talento, economía y tantos problemas. Y alinearse con el tratamiento de amenazas estratégicas de China. Ahora. Creo que debido a debido a que debido a que debido a que se debe a debido a que debido a que debido a Pakistán Voluntad para hacer negocios con la familia de Trump, Trump ha expulsado la relación de la India de lado. Alemania o Japón verán eso (India) y dirán que podríamos ser nosotros mañana. Los amigos de Estados Unidos pensarán que no pueden confiar en nosotros de ninguna manera ”, dijo Sullivan a MeidasTouch.

Los comentarios de Sullivan llegan en medio de la creciente fricción entre Washington y Nueva Delhi debido a las tarifas del 50 por ciento impuestas a los bienes indios, que incluyen una penalización del 25 por ciento por comprar petróleo ruso. Anteriormente, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, expresó su confianza en que India y Estados Unidos resolverán la fricción comercial entre ellos, ya que creía que los valores de Nueva Delhi están mucho más cerca de Washington que a China y Rusia. Sin embargo, minimizó la importancia del Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) Cumbre, llamándolo «en gran medida performativo».

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo

atoptions = {`key`:` d0ddb8ef8f1a62a8cdd22fac27fc5ea7`, `format`:` iframe`, `altura`: 90,` width`: 728, `params`:}};





Fuente