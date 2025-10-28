Clínica Gigigo apuesta por la educación dental para todos los niveles de la sociedad

Solo (ANTARA) – Gigigo Dental Care Clinic se compromete a continuar brindando activamente educación sobre salud dental a todos los niveles de la sociedad.

Propietario y fundador de Gigigo Dental Care drg. Monica Ekania Ghaisani dijo el martes en la inauguración de la octava sucursal de Gigigo Dental Care en el área de Makamhaji, Sukoharjo Regency, Java Central, que siempre está activa enseñando en los días sin automóviles en Jalan Slamet Riyadi todas las semanas.

Además, la educación también se imparte en varios centros comerciales de la ciudad de Solo y sus alrededores.

“Al educar, también estamos cambiando la mentalidad de algunas personas que todavía piensan que sólo van al dentista cuando están enfermas”, afirmó.

Respecto a la sucursal 8, espera acercar los servicios a la comunidad. Además, hasta ahora muchos pacientes de esta zona han acudido a la clínica de Solo.

«Muchos de nuestros pacientes anteriores procedían de la región de Gentan y a menudo expresaban la esperanza de que Gigigo estuviera más cerca. Al final, lo cumplimos abriendo una sucursal aquí para que la gente pueda acceder a nuestros servicios más fácilmente», dijo.

El director ejecutivo de Gigigo, Rohmad Nur Cahyo, también conocido como Ryo, dijo que quiere borrar el estigma de que la atención dental es sinónimo de costos elevados y desalentadores a través de las sucursales clínicas que ha abierto.

«Anoche revisé los datos de nuestros pacientes, llegamos a 26.800 pacientes. Casi el 60 por ciento de estos pacientes fueron los primeros en llegar. Ahí es donde estamos, al mismo tiempo que educamos», dijo.

En estas actividades educativas, su partido también colabora activamente con varios partidos, incluidas las escuelas y recientemente con TP PKK Surakarta City.

«A través de esta educación estamos enfatizando que todos deben recibir atención dental. Estamos brindando educación para que tengan conciencia sobre la salud dental», dijo.