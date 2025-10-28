El ex ejecutivo de Disney, Sean Bailey, lanzará una nueva empresa de producción

Sean Baileyquien recientemente dejó Disney después de 15 años como presidente de producción del grupo cinematográfico, está lanzando una nueva compañía de producción.

Su empresa, B5 Studios, cuenta con el respaldo de RedBird Capital Partners y se describe como un “estudio multiformato ubicado en la intersección de la creatividad y la tecnología de primer nivel”, con el objetivo de crear contenido para cine, televisión y “formatos emergentes”.

«B5 está preparado para aprovechar una importante oportunidad de mercado, brindando a los grandes artistas un nuevo conjunto de herramientas y oportunidades para compartir sus historias con el público. Ya estamos colaborando con algunos de los mejores creativos de la industria, equipándolos con tecnologías innovadoras y modelos de negocios de un estudio de cara al futuro», dijo Bailey en un comunicado. «La profunda experiencia de nuestros ejecutivos y asesores será invaluable ya que no solo creamos excelentes películas y series de televisión, sino que también innovamos en nuevos formatos de entretenimiento que abren puertas a los narradores. Tenemos una fantástica lista de asociaciones y proyectos impulsados ​​por artistas en proceso, y estamos ansiosos por compartirlos con audiencias de todo el mundo».

B5 se lanza con varios proyectos de investigación y desarrollo en Meta, así como «numerosos proyectos de contenido activo con los mejores creativos», según un comunicado que no proporcionó ningún detalle específico. Además de Sean Bailey, el equipo ejecutivo de B5 incluye a los productores Justin Springer y Jeff Silver, como jefe creativo y jefe de producción, respectivamente.

«Conozco a Sean desde hace más de veinte años y tenemos una visión compartida sobre cómo la tecnología puede respaldar y permitir aún más a la comunidad creativa generar contenido excelente, ampliar formatos y llegar a los consumidores», dijo Gerry Cardinale, fundador y socio gerente de RedBird. «RedBird se apoyará en Sean y el excepcional equipo de B5, aportando nuestros recursos de desarrollo empresarial, incluido capital y experiencia operativa, para ayudar a escalar el negocio».

El consejo asesor de B5 está formado por el cofundador de Pixar, Ed Catmull; el fundador de Blumhouse, Jason Blum; el Dr. Maneesh Agrawala, profesor de Stanford y director del Instituto Brown para la Innovación en Medios de Stanford; Dra. Georgia Gkioxari, profesora de Caltech e investigadora de Meta AI; Yair Landau, ex vicepresidente de Sony Pictures y ex socio de MK Capital; Doug Shapiro, asesor senior de BCG y ex director de estrategia de Turner; y Kareem Daniel, asesor ejecutivo de KKR y ex presidente de Disney Media & Entertainment Distribution.

Más por venir…