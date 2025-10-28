Figura del general Kopassus de 3 estrellas del TNI, protegido de Prabowo, caso Whoosh investigado por KPK

VIVA – Varios artículos del canal VIVA News con temas interesantes se encuentran entre los más populares a lo largo del martes 28 de octubre de 2025. Uno de ellos está relacionado con la figura de un general de tres estrellas del TNI de ascendencia timorense oriental.

Es el Teniente General (Teniente General) TNI Rui Fernando Guedes Palmeiras Duarte, o como se le conoce habitualmente. Rui Duarte.

Otro artículo muy popular destaca el estado del automóvil Lexus perteneciente al ex director de PT Danareksa, Harry Nugroho, que fue destruido después de ser golpeado por la caída de un árbol en Pondok Indah, en el sur de Yakarta.

Para más detalles, aquí hay una lista de los artículos más populares del canal VIVA News que son de interés para los lectores, resumidos en Rund Up:

1. Esta es la figura de un general del TNI de tres estrellas. Kopassus Sangre de Timor Oriental, alumno de Prabowo

Teniente General del TNI Rui FGP Duarte. Foto : Muelle. Universidad de Defensa

Hay un hombre de ascendencia timorense que eligió la carrera de soldado en Indonesia. El hombre que nació el 28 de enero de 1972 es el protegido de Prabowo y trabaja a menudo con él.

2. Asesinado por un árbol, el auto Lexus del ex director de Danareksa quedó aplastado y el asiento doblado.

Un árbol que cae golpea a un Lexus y mata a una persona

El estado del automóvil Lexus del ex director de PT Danareksa (Persero), Harry Nugroho Prasetyo Danardojo, quedó bastante destruido después de ser golpeado por una palmera en Jalan Metro Pondok Indah Raya.

3. KPK: Presunto caso de corrupción en trenes rápidos Whoosh Ingrese al nivel de investigación

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) reveló que las acusaciones de actos criminales de corrupción relacionados con el proyecto del tren rápido Yakarta-Bandung o Whoosh han entrado en la etapa de investigación.

4. Analice la cronología completa de la tragedia del árbol caído en Pondok Indah: muere Lexus destruido, ex director de Danareksa

Las fuertes lluvias acompañadas de fuertes vientos que azotaron la zona de élite de Pondok Indah, en el sur de Yakarta, el domingo 26 de octubre de 2025 por la tarde se convirtieron en un desastre. Una gran palmera cayó repentinamente y golpeó un automóvil Lexus negro conducido por el ex director de PT Danareksa (Persero), Harry Nugroho Prasetyo Danardojo.

5. Instagram fue allanado por internautas después de que el Ministro de Finanzas lo tocara Antiguo, Hasan Nasbi: Aplausos La resaca es difícil de tratar



Jefe de la Oficina de Comunicaciones Presidenciales, Hasan Nasbi Foto : VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

El exjefe de la Oficina Presidencial (PCO), Hasan Nasbi, vuelve a estar en el centro de atención pública después de que su cuenta personal de Instagram se viera inundada de duros comentarios de los internautas. Este ataque se produjo después de que ofendiera el estilo de comunicación del ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, a quien se consideraba con demasiada frecuencia abiertamente sarcástico con otros funcionarios.

