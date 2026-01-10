Cientos de participantes participaron en la competición nacional de remo en el río BKB en Semarang

Semarang (ANTARA) – Un total de 511 participantes de diferentes regiones participaron en la Competencia Nacional de Remo 2026 celebrada por el Politécnico de Obras Públicas de Semarang para competir por la Copa Rotativa del Ministro de Obras Públicas en West Flood Canal River (BKB) Semarang del 10 al 11 de enero.

La competencia de remo, celebrada por segunda vez, fue inaugurada por la jefa de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas, April Artoto, junto con funcionarios relacionados en Semarang.

Explicó que la realización de esta competencia nacional de remo es parte del compromiso del Politécnico PU de apoyar el desarrollo del rendimiento deportivo, en especial del remo, el cual se practica de manera estructurada y sustentable.

“Esta actividad es también un medio para mejorar la calidad del desarrollo de los deportistas en la educación vocacional y fortalecer el desarrollo deportivo dentro del Ministerio de Obras Públicas”, afirmó.

Director PU Polytechniek Semarang Ir. Brawijaya explicó que apuesta por el desarrollo de los deportes, incluido el remo, mediante la realización de competiciones nacionales de remo.

El Politécnico de PU, dijo, colabora con el Centro de la Cuenca del Río Pemali Juana (BBWS) y cuenta con el apoyo de la Asociación de Deportes de Remo de Indonesia nacional, provincial y de la ciudad de Semarang (PODSI).

«Esta sinergia interinstitucional muestra una fuerte colaboración entre las instituciones educativas, el gobierno y las organizaciones deportivas para impulsar el progreso del deporte nacional del remo», dijo.

Al organizar una competición nacional de remo, PU Polytechnic espera hacer una contribución real al fortalecimiento del desarrollo del deporte del remo en Indonesia, fortaleciendo la sinergia entre agencias y apoyando el desarrollo de una fuerza laboral superior, saludable y competitiva.

Los participantes de la competencia provienen de diferentes regiones de Indonesia, entre ellos atletas de clubes de remo, escolares y estudiantes, así como atletas de la Unidad de Implementación Técnica (UPT) del Ministerio de Obras Públicas.

En cuanto a los participantes, dice, ha habido un aumento respecto a la competencia nacional de remo del año pasado, que contó con 300 participantes, mientras que este año hubo 511 participantes de diferentes regiones.

«El participante más lejano de Java Occidental es Cimahi, mientras que Java Oriental es Pasuruan», dijo.

Se espera que la participación de participantes de diferentes grupos pueda mejorar el desarrollo de los atletas y convertirse en un lugar para buscar atletas potenciales que puedan desarrollarse a niveles más altos de rendimiento.

La competencia se dividió en varias categorías, a saber, el Dragon Boat Racing Mix 500 metros en la categoría general, en el que participaron más de 13 equipos, y la categoría estudiantil, que estuvo conformada por más de 10 equipos, así como el Dragon Boat Racing Open 500 metros en la categoría UPT Ministerio de Obras Públicas, que estuvo conformado por más de ocho equipos.

A continuación, la categoría masculina de 200 m Stand Up Paddle para estudiantes contó con la participación de más de 26 participantes, mientras que la categoría femenina de 200 m Stand Up Paddle contó con la participación de más de 25 participantes.

Además del trofeo cambiante del Ministro de Fomento, los ganadores por categoría también compitieron por otros trofeos honoríficos, otorgados por los jefes de las unidades de trabajo del Ministerio de Fomento.