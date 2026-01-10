Angry Ginge podría seguir los pasos de Luke Littler mientras adelanta su próximo paso en su carrera

Angry Ginge ha revelado que podría ingresar al mundo de los dardos junto a su buen amigo Luke Littler en 2027, en lo que podría ser un interesante paso en su carrera.

Angry Ginge podía jugar a los dardos. (Imagen: Stuart C. Wilson, Getty Images para Sky Creative Brand)

Angry Ginge ha insinuado que está considerando asistir a Q-School el próximo año, posiblemente siguiendo los pasos de su buen amigo Luke Littler. El mancuniano de 24 años no sólo es un estrecho colaborador del dos veces campeón del mundo, sino que también es un gran aficionado a los dardos.

El streamer de Twitch, que también se convirtió recientemente en el Rey de la Selva, fue un habitual del Alexandra Palace durante el Campeonato Mundial de Dardos de 2026, animando a ‘The Nuke’ mientras defendía con éxito la corona que consiguió 12 meses antes.

Ahora ha revelado que se pondrá a prueba en Q-School el próximo año, simplemente para experimentar cómo es competir a ese nivel. Dijo: ‘Tal vez vaya a Q-School el año que viene’.

«No ganar, porque sé que no voy a ganar… Sólo para ver cómo es. Cuanta más presión estás bajo, más te acostumbras».

«Cuando juegas a los dardos, te tiemblan las manos y todo eso. Cuando juegas a los dardos, la cuestión principal es quién tiene la botella más grande».

Ginge, cuyo nombre real es Morgan Burtwhistle, participó en una experiencia Sky Sports Walk-On en el Mundial en diciembre junto a sus compañeros influencers Pieface y Bambino Becky. Sin embargo, parece que Littler no tiene intención de devolverle el favor siguiendo a Ginge en Soy una celebridad… ¡Sácame de aquí!

Esto se debe principalmente al hecho de que el programa incluye el reto de consumir insectos y enfrentarse a bichos durante los juicios de Bushtucker, informa The Express. Explicó: “Dije que lo haría por el dinero adecuado, pero lo he visto ahora y no.

Angry Ginge se ha inscrito en Q-School. (Imagen: Boohoo Man / YouTube)

«Simplemente no podía hacer eso. Realmente no podía. Como: ¿qué es eso? Estar en un vuelo de 23 horas, lejos de casa, y comer esas cosas.

«No. No es bueno. No es bueno. No creo que realmente pudiera hacerlo, especialmente en las dos primeras pruebas, especialmente no con lo que Aitch tenía que hacer.

«Dije en contra [his girlfriend] Fe, nunca lo hago. De ninguna manera. Eso es imposible.»

Luke Littler defendió su Campeonato Mundial de Dardos a principios de este mes. (Imagen: Getty)

Parece que el joven de 18 años está dispuesto a centrarse en lo que mejor sabe hacer: llegar a los 20 y ganar títulos mundiales. ‘El ‘Nuke’ retuvo su corona del Campeonato Mundial de Dardos PDC a principios de este mes con una impresionante victoria por 7-1 contra el oponente holandés Gian van Veen en Alexandra Palace.

También ocupa el primer lugar en la Orden de Mérito del PDC y competirá en la Premier League Dardos el próximo mes junto a jugadores como Gerwyn Price, Luke Humphries, Stephen Bunting y Josh Rock.