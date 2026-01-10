Abogado de Minnesota explica cómo se ha vuelto a ignorar la presunta inocencia – Oficial Legal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

(Alpha News): Chris Madel, un destacado abogado, se unió a Liz Collin en su podcast para discutir cómo los políticos una vez más están ignorando los hechos y la presunción de inocencia con el tiroteo que involucra a un agente de ICE en Minneapolis.

Madel, quien ganó un caso de alto perfil para el policía Ryan Londregan en 2024, también representa a Alpha News y es un republicano que se postula para gobernador de Minnesota.

Respecto al tiroteo que involucró a un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la presunción de inocencia, Madel dijo que este es uno de los principios y garantías constitucionales más importantes brindados a todos los ciudadanos estadounidenses.

«Esta es una de las cosas que hace grande a Estados Unidos. No nos limitamos a poner estas cosas en papel. De hecho, las seguimos. Realmente creemos en ellas», dijo Madel. «Si nuestros líderes electos no hacen eso… simplemente estarán siguiendo las horcas y las antorchas».

En respuesta a las recientes conferencias de prensa sobre el tiroteo de ICE y los comentarios del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y del gobernador de Minnesota, Tim Walz, Madel explicó que parece que la historia se está repitiendo.

“Honestamente, siento que estoy experimentando mucho de eso otra vez”, dijo Madel, refiriéndose al caso Londregan.

Explicó que hace unos dos años, los funcionarios electos “apuntaron la balanza en contra de la aplicación de la ley y a favor del Estado”.

«Y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí otra vez. Quiero decir, tenemos locos como Jacob Frey, ya sabes, que usan improperios y le dicen a una agencia federal que salga de nuestra ciudad», agregó Madel.

«La idea de que estos políticos ahora estén hablando abiertamente de esto y esencialmente ignorando de qué se tratan nuestras garantías constitucionales es realmente inquietante», dijo Madel.

«Y que vengan aquí deliberadamente y traten de sesgar al público es enfermizo. Y estoy muy decepcionado de que si han hecho esto, han pasado por esto otra vez, pasaron por esto con respecto a los oficiales en Chauvin. Pasaron por esto con respecto a Kim Potter. Luego lo hicieron con Londregan, y ahora está sucediendo de nuevo. ¿Cuántas veces tenemos que golpearnos en la cabeza con un dos por cuatro antes de darnos cuenta de que es una mala idea?» continuó.

Madel y Collin también discutieron cómo la respuesta al tiroteo de ICE está poniendo en duda el liderazgo.

«Quiero decir, ¿quieres encontrar el problema con algunos de estos líderes? Necesitan mirarse en el espejo y decidir: ¿son realmente un líder, están realmente tratando de liderar o simplemente están tratando de incitar y enojar a la gente para que intente obtener más votos?» Dijo Madel.

«Minnesota necesita presionar el botón de reinicio del gobierno estatal. Simplemente no podemos seguir siendo el hazmerreír nacional… Y esto es realmente emblemático de una falta de liderazgo. Y yo diría, francamente, que es una falta de liderazgo para ambos partidos», añadió.

En cuanto al agente de ICE involucrado en el tiroteo de la semana pasada, Madel dijo que los funcionarios electos y los medios de comunicación deberían darle «la presunción de inocencia, tal como todos merecen en la sociedad estadounidense».