Cientos de estudiantes de Pekalongan asisten a UIN Walisongo en Expo Campus GENIUS 2026

Pekalongan (ANTARA) – La Universidad Islámica Estatal de Walisongo (UIN) Semarang ha demostrado una vez más su existencia como uno de los principales campus elegidos por los futuros estudiantes en Java Central.

Esto quedó demostrado por la gran cantidad de visitantes en el stand de UIN Walisongo en la Expo Campus 2026 de Introducción Nacional del Campus Gemek (GENIUS), que se celebró el martes en SMA Negeri 1 Kedungwuni, Pekalongan, Java Central.

A este evento anual asisten miles de estudiantes de varios SMA/MA/SMK y equivalentes en la región de Pekalongan y sus alrededores. Según los datos de visitas al sitio, el stand de UIN Walisongo Semarang fue uno de los más populares, con una asistencia de más de 500 estudiantes en un día.

La presencia de UIN Walisongo Semarang en esta feria no significa únicamente participar como expositor. El equipo de la delegación de UIN Walisongo Semarang participó directamente en brindar asistencia y orientación a los estudiantes del último año. Este paso se ha tomado para ayudar a los estudiantes a identificar su potencial e intereses académicos para que no cometan el error de elegir un programa de estudios (prodi) de nivel terciario.

Los estudiantes que lo visitan reciben servicios de asesoramiento gratuitos sobre la linealidad de las especialidades, oportunidades de empleo y una introducción a la cultura académica en el campus, conocida como la visión de la Unidad de las Ciencias.

Astri Amanati, delegada del UIN Walisongo Semarang Expo Campus, dijo que el entusiasmo de los estudiantes este año fue extraordinario. Recordó a los estudiantes que preparen sus expedientes de inmediato ya que ha comenzado el proceso de Admisión de Nuevos Estudiantes (PMB).

«Apreciamos el entusiasmo de los estudiantes de Pekalongan. Actualmente, el proceso del PMB ha comenzado, especialmente para la ruta de selección nacional. Estamos aquí para asegurarnos de que reciban información válida y motivarlos a continuar su educación a un nivel superior», dijo Astri al margen de la actividad.

Explicó que actualmente se han abierto dos rutas principales, a saber, SNBP (Selección Nacional basada en el Rendimiento) para cursos generales y SPAN-PTKIN (Selección Nacional de Rendimiento Académico para las Universidades Religiosas Islámicas Estatales) para cursos religiosos.

Ambas rutas son procesos de selección sin pruebas donde el énfasis está en las calificaciones y el desempeño de los estudiantes en la escuela.

Para los futuros estudiantes que deseen información más profunda sobre los perfiles de los profesores, detalles de los programas de estudio, instalaciones de becas y procedimientos de registro, pueden acceder a la información periódicamente a través del sitio web pmb.walisongo.ac.id, las redes sociales Instagram @uinwalisongosemarang y @pmb.walisongo.

UIN Walisongo Semarang se compromete a seguir brindando acceso a una educación inclusiva y de calidad para todos los niños del país.