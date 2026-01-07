El mensaje de cuatro palabras de los seguidores del Manchester United a Jim Ratcliffe lo dice todo en la búsqueda de un nuevo entrenador

Los seguidores del Manchester United dejaron en claro sus sentimientos sobre la propiedad de Sir Jim Ratcliffe al revelar una pancarta mordaz en Turf Moor.

Los seguidores del Manchester United dejaron claro sus sentimientos hacia Sir Jim Ratcliffe en Turf Moor.

Los seguidores del Manchester United han enviado un mensaje claro a Sir Jim Ratcliffe antes del partido de la Premier League de esta noche contra el Burnley tras el despido de Ruben Amorim. Amorim abandonó el club el lunes por la mañana, menos de 24 horas después del empate 1-1 ante el Leeds United.

La decisión se produjo tras el explosivo estallido del técnico portugués durante su rueda de prensa posterior al partido. Darren Fletcher ha sido nombrado jefe interino para el partido en Turf Moor mientras el club sopesa sus opciones para nombrar un entrenador en jefe interino hasta el final de la temporada.

Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick emergen como los favoritos. Sin embargo, los aficionados visitantes del Burnley han expresado su opinión sobre las circunstancias.

Una pancarta que decía: «JIM NO PUEDE ARREGLAR ESTO» era visible desde la sección visitante antes del inicio. Jason Wilcox y Omar Berrada también enfrentaron críticas esta semana.

Los aficionados del Manchester United sostienen un cartel para protestar contra Sir Jim Ratcliffe antes de su partido en Burnley.

Se cree que Wilcox organizó una reunión con Amorim la semana pasada para tratar cuestiones tácticas, aunque ambas partes no lograron llegar a un acuerdo.

Antes del partido, se reveló que Solskjaer y Carrick habían mantenido conversaciones adicionales con la jerarquía del United.

Según los informes, Solskjaer es el favorito para tomar el control durante el resto de esta temporada después de sobresalir anteriormente en Old Trafford.

El noruego sucedió a José Mourinho en 2018 y logró la victoria en 14 de sus 19 partidos como técnico interino antes de convertirse en permanente.

Guió al club a un segundo puesto y a finales consecutivos entre los cuatro primeros, pero fue despedido en noviembre de 2021.

Solskjaer regresa mañana a Noruega desde su casa en Cheshire para asistir al funeral de un amigo cercano.

Sin embargo, se entiende que podría ser nombrado antes de principios de la próxima semana. Se espera un sucesor permanente al final de la temporada.

Thomas Tuchel, que ya había sido blanco de ataques antes del nombramiento de Amorim en noviembre de 2024, sigue siendo uno de los principales candidatos.

Otros candidatos potenciales incluyen a Carlo Ancelotti y Mauricio Pochettino.