La licencia condicional es el camino a casa de Jonathan Frizzy, pero estas son las consecuencias legales

Tangerang, VIVA – jonathan frizzy finalmente pudo salir tras las rejas antes de lo previsto inicialmente. Actor que se llama familiarmente. Ijonk Salió oficialmente de la prisión juvenil Clase IIA de Tangerang el miércoles 7 de enero de 2026, tras obtener el derecho a participar en el programa de licencia condicional.

La liberación del exmarido de Dhena Devanka fue confirmada directamente por la jefa de la Subdirección de Cooperación de la Dirección General Penitenciaria, Rika Aprianti. Según él, se ha declarado que Jonathan Frizzy ha cumplido con todas las disposiciones requeridas, tanto en el plano administrativo como en el fondo. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

«Liberado bajo el programa de licencia condicional», dijo Rika Aprianti en el área de Gambir, en el centro de Yakarta.

De hecho, en base a una decisión legal que tiene fuerza permanente, Jonathan Frizzy en realidad no cumplirá su condena penal hasta el 8 de marzo de 2026. Sin embargo, a través de esta política de orientación, se le ha permitido regresar a la sociedad a partir de hoy.

«La fecha de liberación real será el 8 de marzo. Con el programa de licencia condicional, a partir del día 7 basado en un decreto de la Dirección General de Prisiones, Ijonk o Jonathan Frizzy pueden llevar a cabo el programa de licencia condicional», explicó Rika Aprianti.

Sin embargo, la libertad que obtuvo Ijonk no fue absoluta. Desde que salió de prisión, su estatus legal ha cambiado oficialmente de prisionero a cliente del Centro Correccional de Tangerang (Bapas). Está obligado a someterse a un proceso de entrenamiento y supervisión hasta que se declare terminada su condena.

«Y a partir de hoy su estatus ha cambiado de prisionero a cliente del Centro Correccional de Tangerang. Así que hasta el 8 de marzo Ijonk está obligado a seguir las instrucciones del Centro Correccional de Tangerang», continuó Rika.

Durante ese tiempo, Jonathan Frizzy debe obedecer todas las reglas aplicables. Si se demuestra que ha violado la ley o ha descuidado sus obligaciones, la licencia condicional que recibió puede ser revocada en cualquier momento.

«Si se produce una infracción, revocaremos el programa de licencia condicional y el interesado será devuelto a prisión para cumplir el resto de su condena», subrayó Rika Aprianti.

El caso legal que involucra a Jonathan Frizzy comenzó en marzo de 2025. Fue arrestado en relación con el contrabando y la distribución de cigarrillos electrónicos o líquido para vapear que contiene etomidato, una sustancia clasificada como droga dura.