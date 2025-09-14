Bank Central Java Friendship Run 2025 en Solo Four Friendship and Culture

SEMARANG (Antara) – Bank Central Java Friendship Run (BJFR) 2025, al que asistieron 1,000 corredores tuvo lugar en el complejo Sriwedari Solo Park el domingo 14 de septiembre de 2025.

Esta actividad como una campaña para el Banco de Java Central Borobudur Marathon 2025.

El evento fue animado por la presencia del mercado Harmoni para mantener a MISMES, espectáculos de disfraces, _lucky Draw_ y entretenimiento musical. Esta vez, BJFR se convirtió en una celebración y cultura deportiva.

La implementación de BJFR 2025 comenzó en el complejo de Sriwedari Park caminando hasta 5 kilómetros. La ruta a pie trae a los participantes en la carretera principal de Solo City para terminar en el Museo del Parque Sriwedari.

Las rutas no solo tienen en cuenta la comodidad y la seguridad de los corredores, sino que también presenta una experiencia típica de la ciudad de Solo con una pista que pasa por puntos históricos e icónicos.

Por lo tanto, la carrera no es solo una arena que compite entre los participantes, sino también el espacio para disfrutar de la belleza de la ciudad mientras siente la atmósfera cultural de la ciudad de Solo.

También presente en este evento, el Secretario Regional Central de Java, Sumarno, presidente de la Fundación Borobudur Marathon Liem Chie An, Presidente del Banco Central Java Irianto Harko SapuTro y el alcalde de Surakarta Respati Ardi.

El alcalde en solitario, Respati Ardi, expresó su aprecio por mantener a BJFR 2025. Según él, este evento no solo promovió el espíritu de ejercicio, sino que también enfatizó a Citra Solo como una ciudad cálida, inclusiva y divertida.

«BJFR 2025 muestra que el deporte puede ser un buen espacio y fortalecer la amistad. Estamos orgullosos de que Solo puede ser un anfitrión de eventos que unan deportes, cultura y la comunidad en una atmósfera», dijo.

Evento agradable e inclusivo

El director de Bank Central Java Irianto Harko SapuTro dijo que el BJFR 2025 fue diseñado deliberadamente para aportar una experiencia de carrera diferente que la competencia en general. Este evento ofrece espacio para que las personas disfruten de los deportes de manera luminosa, placer y llena de estar juntos.

«La amistad de Java Central de Bank siempre se presenta como un evento que está _fun_ y está incluido. Aquí los corredores no están obligados a seguir registros de tiempo, pero están invitados a sentir la libertad de correr y celebrar la amistad», dijo.

Un sentimiento similar fue transferido por el Presidente de la Fundación Borobudur Marathon Liem Chie An que esperaba que el espíritu del maratón de Borobudur que se celebró el 16 de noviembre pudiera ofrecer muchas consecuencias participantes, como levantar los sectores económicos, turísticos y comunitarios, como la ubicación del BJFR.

El día antes de la implementación, el Bank Central Java también presentó la gira con la comunidad solista -Harloop dirigida por cinco treinta.

La gira lleva el concepto de carrera simple a unos cinco kilómetros, comenzando en el Hook Omah Sinten, Ngaropuro, y luego a través de áreas icónicas como Mangkunegaran, el Ayuntamiento, Pasar Gede, hasta la Plaza Lor. Después de correr, los participantes disfrutaron del calentamiento, los juegos interactivos, la distribución de precios y _gimmick_ y momentos de unión con las comunidades actuales locales.

Pappel y editor adjunto -en -chief en Kompas Kompas Adi Prinantyo dijeron que BJFR se convirtió en una forma tangible de un espíritu de solidaridad que siempre se usaba en la serie de maratón de Bank Centraal Java Borobudur.

«Nos referimos a nuestra amistad como una celebración de solidaridad. Aquí todos pueden correr a su manera.

Además de la experiencia en ejecución, BJFR 2025 también fue animado por el mercado Harmoni que presentó diez msme -renters seleccionados. La variedad culinaria típica, como la sopa Empal, Opor Lontonong, Senerex Soup, así como los platos creativos de inquilinos jóvenes son las atracciones más importantes para los participantes y los visitantes. ***