¿Qué timates de la ciudad de Man mueren después de que Gianluigi Donnarumma salva por favor Guardiola?

Gianluigi Donnarumma tuvo un excelente debut para Manchester City cuando los Blues caminaron por 3-0 ganadores contra el Manchester United.

Gianluigi Donnarumma toma las felicitaciones de sus equipos de Manchester City

Pep Guardiola saludó el debut en el Manchester City por Gianluigi Donnarumma, pero la reacción de sus compañeros de equipo a la asombrosa salvación del italiano de Bryan Mbeumo fue especialmente satisfecho.

El jugador de 26 años produjo una exhibición perfecta en el Etihad, ordena su área de cruces y luego hizo un ahorro sensacional con una mano para mantener fuera la volea de Mbeumo.

Luego, varios de sus compañeros de equipo de la ciudad fueron a celebrar con el día de la fecha límite de £ 26 millones y salvar esa reacción a Guardiola que su equipo está construyendo el espíritu necesario para el éxito.

«Jugó muy bien. Sabes en las esquinas, es peligroso y especialmente en la salvación y todos lo recuerdan», dijo el jefe de la ciudad.

«Me encanta la salvación y después de la reacción de Josko, Van Ruben, Van Rodri, yendo [to him] Cada jugador quiere ser amado, todos queremos ser amados y cuando un equipo comparte las buenas emociones juntos, hay muchos buenos momentos y malos momentos, están comenzando a convertirse en un buen equipo y eso es lo que tienen que crear.

«Crear [a situation] Que todos puedan hacer malas promociones, sus amigos apoyarán allí y los buenos están agradecidos por la buena acción que han hecho y cuando esto sucede, este es el único paso que supe después de las tácticas más tarde, más tarde, son más tarde. Pero sabemos que hemos traído a un jugador con una experiencia increíble.

«Con el equipo nacional, sus actuaciones fueron enormes y la temporada pasada con PSG. Estaba feliz en París. Me dijo. Pero en el momento en que estaba en el mercado, estaba feliz de venir a la Premier League para disfrutar de esta nueva aventura».

La defensa de Donnarumma también contenía un nuevo aspecto para la ciudad, en la que Abdukodir Khusanov, de 21 años, fue elegido de regreso para Rico Lewis y Matheus Nunes.

Guardiola continuará rotando en esa posición, pero dijo que el ritmo del internacional de Uzbekistán es un arma valiosa, incluso si aún refina su juego.

«Tenemos los próximos 11 meses para jugar cada tres días. Si crees que Khusanov va a jugar todos los juegos, no hay nadie que pueda hacer eso», dijo Guardiola.

«Necesitamos de regreso a los jugadores, pero sé que es tan joven por su fisicalidad, tiene que aprender, pero es muy rápido. Y realmente cierra ese lado, realmente, muy bien.

«A veces su energía le hace que no tome las decisiones correctas. Hablamos mucho desde que hemos llegado hasta este número de tiempo, pero ya sabes, siempre son muy rápidos y los jugadores pueden jugar allí. Tiene una velocidad increíble y siempre está concentrado. Y hoy es muy, muy bien».