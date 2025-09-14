Julia Roberts, proyección anfitriona de Sean Penn para el contendiente de Oscar ‘Manas’

Sean Penn, Julia Robertsy John y Nancy Ross organizaron una proyección de la película debut de Marianna Brennand «Manas» el sábado en Los Ángeles.

La película, uno de los que compiten por ser el contendiente al Oscar para Brasil, fue presentada por Roberts y Penn, quien se desempeña como productor ejecutivo. La proyección fue seguida por una sesión de preguntas y respuestas con Brennand, director, escritor y productor de la película, y su estrella, Dira Paes.

Sean Penn y Julia Roberts con Marianna Brennand en la proyección de Los Ángeles

Cortesía de Phil Faraone, Getty Images

Roberts le dijo a la audiencia: «Estoy muy emocionado por lo que le va a pasar a todos en esta sala porque me sucedió y te cambiará. Esta película está afirmando la vida de una manera tan triste, hermosa y mágica».

Sobre la base de ese sentimiento, Penn reflexionó sobre la primera vez que encontró a Brennand, recordando: «En el Festival de Cine de Cannes este año, hubo una cena de la Fundación Kering, y una mujer llegó al escenario para aceptar el premio de talento emergente. Dio un discurso y la autenticidad de esta persona fue el tipo de poder que solo podía hacer una gran película».

Julia Roberts con Marianna Brennand y Sean Penn en la proyección de Los Ángeles

Cortesía de Phil Faraone, Getty Images

Brennand expresó su gratitud a sus anfitriones: «Gracias, Sean, por vernos, por reconocer el poder de esta historia y por hablar … y Julia, gracias por empoderarnos con su presencia aquí hoy. Ambos están amplificando inmensamente nuestras voces».

La película nació de 10 años de investigación en el Amazonas por Brennand, quien comenzó su carrera como documentalista. Cuenta la historia de Marcielle (Jamilli Correa), un joven de 13 años de la isla Marajó. Silenciada en una sociedad que ignora la violencia contra las mujeres y los niños, «enfrenta heridas generacionales y toma el control de su destino, alterando para siempre el destino de su familia», según un comunicado.

«Manas» ganó a Brennand el premio al Mejor Director en Venice Days, la sección Paralela independiente del Festival de Cine de Venecia, y ha recopilado un total de 27 premios hasta la fecha. La película brasileña es uno de los seis títulos preseleccionados para representar al país en los Premios de la Academia 2026, con Penn, el ganador del Premio de la Academia Walter Salles, dos veces ganadores de Palma D’Or Jean-Pierre y Luc Dardenne, y el productor de «I’m Still At aquí» Maria Carlota Bruno que sirve como productores ejecutivos.

Sobre su decisión de unirse como productor ejecutivo, Penn declaró anteriormente: «En la tradición última que se cumple la última vez por ‘I’m Still aquí’ de Walter Salles, la película de Marianna Brennand ‘Manas’ continúa el legado cinematográfico más duradero de Brasil. Las películas de la relevancia social sorprendente que nunca caen al polémico o sensacionalismo político, y lo más confiable, lo que está tan de manera tan confiable, lo emotan, y lo emotan», y lo hacen las cosas de sus personajes y el valor de sus personajes y el valor de sus personajes. importante. Sentí como si tuviera que volver a ponerme la piel después de verla «.