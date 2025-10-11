Alfamart facilita el desarrollo del cultivo de bagre en Villa Penusupan

Slawi (ANTARA) – Como forma de compromiso para apoyar el empoderamiento económico de la comunidad, Alfamart junto con BUMDes Usaha Bersama Penusupan lanzaron un programa de desarrollo de cultivo de bagre en Penusupan Village, distrito de Pangkah, Tegal Regency.

Este programa comienza con la capacitación en cultivo de bagre para los miembros de BUMDes y las comunidades locales, con el objetivo de mejorar las habilidades y la comprensión de técnicas modernas y eficientes de cultivo de peces.

La actividad continuó con la primera distribución de 20.000 semillas de bagre en seis estanques de reproducción, lo que se convirtió en el primer ciclo de este programa.

A la actividad de inauguración asistieron el jefe de la aldea de Penusupan Guntur, Zagiat Yudiansyah, distrito de Forkopimca Pangkah, y representantes de la dirección de la sucursal de Alfamart Tegal. Esta colaboración es el primer paso hacia la creación de un modelo económico de aldea circular que se centre en la seguridad alimentaria y los esfuerzos productivos de los residentes.

El jefe de la Aldea Penusupan agradeció el apoyo de Alfamart.

«Estamos agradecidos por el cuidado de Alfamart hacia nuestros aldeanos. Este caldo de cultivo y capacitación realmente ayudará a la comunidad a aprender a ser independiente y emprendedora», dijo.

Mientras tanto, Yudi Suranto Comunicación Corporativa Sucursal Alfamart Tegal explicó que este programa es parte de las actividades de RSE de Alfamart que se enfocan en el empoderamiento de la comunidad.

«Queremos que las comunidades de las aldeas tengan la oportunidad de gestionar el potencial local. Esperamos que el cultivo de bagre pueda convertirse en un negocio sostenible y tener un impacto en los residentes», afirmó.

Uno de los participantes en la formación, Sugito, acogió positivamente la actividad. «La formación fue muy útil. Aprendimos a crecer bien y pudimos desarrollar nuestro propio negocio», afirma.

A través de la sinergia entre Alfamart y BUMDes Usaha Bersama Penusupan, se espera que este programa se convierta en un verdadero ejemplo de cómo la comunidad empresarial puede desempeñar un papel activo en el fortalecimiento de la economía local y la creación de independencia para las comunidades rurales.