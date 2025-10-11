La posición de Marcus Rashford sobre la transferencia del Man United cuando finalice la cesión del Barcelona

Marcus Rashford ha destacado cedido en el Barcelona, ​​pero el delantero de Inglaterra y Manchester United tiene opciones en Europa

Marcus Rashford ha dejado claras sus intenciones con respecto a un traslado permanente al Barcelona (Imagen: Getty Images)

Marcus Rashford ha puesto su mirada en el Barcelona a pesar del interés de otros grandes clubes.

La estrella inglesa se encuentra actualmente cedida por una temporada del Manchester United al Barcelona, ​​​​y los titanes españoles tienen la opción de hacer la mudanza permanente el próximo verano por £ 26 millones. Las actuaciones y la forma de Rashford en Barcelona han atraído la atención de otros clubes europeos, e incluso se ha vinculado al Paris Saint-Germain tras su choque de la Liga de Campeones.

Sin embargo, Rashford sigue concentrado en desempeñarse lo suficientemente bien como para asegurar un traslado permanente a Barcelona el próximo verano, cumpliendo su sueño de jugar en el club catalán desde que dejó Old Trafford. El técnico del Barcelona, ​​Hansi Flick, elogió públicamente a Rashford, y el jugador de 27 años también llamó la atención del técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, mientras estaba en servicio internacional.

El cedido del United apareció en la contundente victoria del jueves por 3-0 sobre Gales como suplente en la segunda mitad. Rashford espera ser titular en el partido del martes contra Letonia, donde Inglaterra podría clasificarse para el Mundial si los resultados van a su favor.

Está en llamas desde el último parón internacional y marcó un gol en la victoria por 5-0 contra Serbia. En sus ocho apariciones más recientes tanto con el club como con la selección, Rashford ha marcado cuatro goles y cuatro asistencias.

Su último gol llegó en la sorpresiva derrota del Barcelona por 4-1 ante el Sevilla, cuando los campeones de La Liga perdieron el primer puesto. Flick elogió la actuación de Rashford tras su doble gol en la Liga de Campeones, que aseguró la victoria del Barcelona por 2-1 sobre el Newcastle en St James’ Park el mes pasado.

«No me sorprende [by his goals]’, dijo Flick después. «Creo que es un jugador fantástico. Sus habilidades son increíbles y su remate es increíble. Creo que también intentó crear oportunidades en la primera parte, pero no logró rematar. Así fue en la segunda mitad.

«Para un delantero siempre es bueno marcar. Estoy muy contento. Es un jugador importante. Cuando hablamos antes de la temporada sobre lo que necesitábamos en el equipo, sentimos que necesitábamos un jugador como él. Cuando tuvimos esta oportunidad [to sign him]Dije que teníamos que hacerlo. Es un excelente jugador».

Marcus Rashford está en buena forma en el Barcelona (Imagen: Getty Images)

Rashford recientemente dejó claras públicamente sus intenciones con respecto a un traslado permanente a Cataluña. «[I want to stay for] tanto [seasons] posible. Ya veremos», reveló a TNT Sports. «Tengo que centrarme en mi trabajo e intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda».

Rashford continuó: «Estoy aprendiendo mucho, es un nuevo estilo de fútbol» y «pero me está haciendo un mejor jugador. Para ser honesto, es una gran experiencia. Siempre he sido un gran admirador del Barcelona, ​​todos los jugadores de mi edad los han visto jugar, es un gran fútbol».

Mientras tanto, el director deportivo del Barcelona, ​​Deco, dijo recientemente a Mundo Deportivo: «No hay cláusula de penalización en el acuerdo de cesión si no lo fichamos. Tenemos la opción de hacerlo permanente si queremos. Es demasiado pronto para hablar de decisiones para la próxima temporada; lo más importante es que estamos contentos con él».

—

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.