La selección de Indonesia destruye Irak y Arabia Saudita se desliza, escenario Jay Idzes Cs dice Assalamualaikum Copa del Mundo 2026

VIVA – Equipo Nacional Indonesia todavía tiene oportunidades para avanzar Copa del Mundo 2026aunque la derrota ante Arabia Saudita hizo aún más difíciles los pasos para el plantel de Garuda.

En el primer partido del Grupo B de la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, el jueves (10/9/2025) temprano en la mañana WIB, Indonesia perdió 2-3 ante Arabia Saudita. Estos resultados colocan a Indonesia al final de la clasificación con cero puntos, mientras que Arabia Saudita lidera con tres puntos. Irak aún no ha jugado su primer partido.

Hoy, los rivales deciden el destino del equipo de Patrick Kluivert. La victoria es el precio de la muerte si quieres conservar el Mundial.

Para clasificarse directamente como campeón de grupo, Indonesia debe ganar al menos 2-0 a Irak. Luego, en el partido final, Arabia Saudita perdió ante Irak por un gol.

Con este resultado, todos los equipos tendrán tres puntos, pero Indonesia está por delante por diferencia de goles (+1), seguida de Arabia Saudita (0) e Irak (-1).

En otro escenario, si Indonesia gana 1-0 sobre Irak y Arabia Saudita pierde 0-1 ante Irak, entonces todos los equipos tendrán la misma diferencia de goles (0). En esta situación, el objetivo de productividad y los puntos de disciplina serán decisivos.

Actualmente, Indonesia todavía está por delante en la clasificación de puntos de disciplina en comparación con Arabia Saudita. Se registró que Indonesia tenía -3 puntos disciplinarios por tres tarjetas amarillas recibidas por Yakob Sayuri, Marc Klok y Ragnar Oratmangoen.

Mientras tanto, Arabia Saudita acumuló -9 puntos, porque Mohamed Kanno recibió una tarjeta roja después de dos tarjetas amarillas, además un árbitro recibió una tarjeta amarilla y otro árbitro recibió una tarjeta roja directa.

Si ocurre el mejor escenario, Indonesia puede emerger como ganador del Grupo B y garantizar un boleto directo al Mundial de 2026. Sin embargo, si solo terminan como subcampeones, el equipo de Garuda continuará su lucha hasta la quinta ronda contra los subcampeones del Grupo A para ganar el billete restante.

Ahora, todas las esperanzas están centradas en el partido contra Irak, el domingo (10/12/2025) a las 02.30 WIB en Jeddah. Sólo la victoria puede mantener el sueño de Garuda de volar al escenario mundial.