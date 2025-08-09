Ahy: El gobierno trabaja junto con Kadin para realizar prioridades nacionales

MAGELANG (Antara) – Ministro de Infraestructura y Desarrollo de la Sigina Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy), enfatizó que el gobierno trabajó en estrecha colaboración con Kadin para realizar la agenda de prioridad nacional.

«Queremos que la economía esté bien en todo el país, la soberanía alimentaria, la energía y el agua realizadas, y la calidad humana aumenta a través de la reducción de educación, salud y pobreza», dijo Ahy en la recuperación de Kadin 2025 en Magelang, el sábado.

Según él, la infraestructura es la columna vertebral del crecimiento y el desarrollo.

Es por eso que alentó a Kadin a comprender las oportunidades de infraestructura y desarrollo regional en los próximos 5-10 años y a usarlo a través del programa de cooperación del gobierno con el mundo de los negocios.

«Con una asociación sólida, podemos abrir empleos y darnos cuenta de un desarrollo físico dirigido al bienestar humano. Kadin tiene la capacidad, la experiencia y la red, tanto en el hogar como en el extranjero, para hacer inversiones», dijo.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (Kadin), Anindya Novyan Bakrie, enfatizó la dedicación de Kadin para aumentar la competitividad nacional al fortalecer la infraestructura.

En la sesión titulada «Resiliencia de infraestructura como un pilar de seguridad nacional y gastos de bienestar», dijo que la fuerte infraestructura se convirtió en una base importante para el crecimiento del comercio y la inversión.

Apreciaba el desempeño del gobierno que logró registrar el crecimiento económico de 5.12 por ciento en el segundo trimestre de 2025.

«Con una buena infraestructura, podemos fomentar más comercio e inversiones. Todo esto es para el pozo de la comunidad en general, especialmente la creación del trabajo», dijo.

Hizo hincapié en que Kadin estaba listo para colaborar con los gobiernos centrales y regionales para aprovechar las oportunidades de desarrollo de infraestructura.

Según él, la infraestructura no solo apoya, sino también un país de inversión prometedor.

También enfatizó el Programa de Crédito Comercial Popular (KUR) para la construcción de casas habitables como un paso positivo que podría estimular el espíritu de los actores comerciales.

«Gracias, Mr Coordinating Minister (Ahy), Kadin no solo está listo a nivel nacional, sino también provincias y distritos/ciudades, para apoyar a los programas gubernamentales en el contexto de la Indonesia Incorporada», dijo.