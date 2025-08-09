Man United Stars muestra a Benjamin Sesko Support, mientras que Joshua Zirkzee envía un mensaje después de la transferencia

Benjamin Sesko se convirtió en la cuarta firma del Manchester United este verano, después de haber completado un cambio de RB Leipzig.

Benjamin Sesko ha firmado para Man Utd de RB Leipzig. (Imagen: Matt West/Shutterstock)

Manchester United finalmente ha completado la firma de Benjamin Sesko, y el delantero entrante ya ha recibido el apoyo de varios de sus nuevos compañeros de equipo.

En las últimas dos semanas, Sesko apareció como la ceremonia de prioridad de United, con su cambio de € 76.5 millones (£ 66.4 millones), más € 8.5 millones (£ 7.3 millones) en Sons de RB Leipzig, se confirmó oficialmente el sábado. El delantero de 22 años, que firmó un contrato de cinco años, fue presentado en Old Trafford antes de su último amistoso contra Fiorentina.

«La historia del Manchester United es, por supuesto, muy especial, pero lo que realmente me emociona es el futuro», dijo Sesko a través de un comunicado. «Cuando discutimos el proyecto, estaba claro que todo está presente para que este equipo siga creciendo y competir por los trofeos más grandes pronto.

«Desde el momento en que llegué, sentí la energía positiva y el entorno familiar que creó el club. Es claramente el lugar perfecto para alcanzar mi nivel máximo y cumplir con todas mis ambiciones. No puedo esperar para comenzar a aprender de Ruben y ponerse en contacto con mis compañeros de equipo para lograr el éxito que todos conocemos juntos».

Sesko luego fue a Instagram una foto de sí mismo que firmó su contrato con el club.

«Si eres joven, sueñas en grande», escribió. «Propones tus momentos, estadios y camisas que esperas ser tuyas en un día. Hoy entro en ese sueño.

«Orgulloso de ser un demonio rojo. ¡Vamos, Manchester United!»

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Joshua Zirkzee, a quien le gustó la publicación, le dejó un mensaje en alemán que se tradujo en «Let’s Go Habibi», seguido de un Vuuremoji. Diogo Dalot también respondió con un ‘me gusta’.

En otro lugar, United compartió una foto de Sesko, con la leyenda: «¡Está aquí! ¡Benjamin Sesko es oficialmente un jugador del Manchester United!»

Harry Maguire, Bryan Mbeumo, Rasmus Hojlund, Lisandro Martínez, el Capitán Bruno Fernandes, Matheus Cunha y Luke Shaw todos ‘como’ The Post.

