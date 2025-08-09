Se le pide al Ministerio de Religión ASN que esté autorizado a partir de 10,000 IDR por mes

Banda Aceh, Viva – Secretario General (Secretario General) del Ministerio de Religión (Ministerio de Religión) Kamaruddin Amin invitar al aparato civil estatal (Asn) Dentro del Ministerio de Religión para ser un pionero del movimiento waqf El efectivo comienza desde IDR nominal 10,000 por mes.

«Si el Ministerio de Religión comienza este paso simple pero sostenible, podemos ser un ejemplo ideal para la nación», dijo el Secretario General del Ministerio de Religión Kamaruddin Amin en Banda Aceh, sábado 9 de agosto de 2025.

Kamaruddin relató su experiencia iniciando el movimiento WAQF dentro de la Dirección General de Orientación de la Comunidad (BIMAS) del Ministerio de Religión, que logró recolectar Rp6 mil millones en menos de 10 días y los fondos se invirtieron para becas comunitarias.

«Es mejor ser obligado a ingresar al cielo que a ser voluntario en el infierno», dijo Kamaruddin Amin.

El Secretario General dijo que este movimiento WAQF podría iniciarse desde un pequeño nominal, por ejemplo, RP. 10,000 por mes, de acuerdo con la capacidad y la sinceridad de cada ASN.

Según él, este movimiento waqf podría ser un modelo nacional para ayudar a aliviar la pobreza. «Podemos ser un ejemplo ideal para la nación en el alivio de la pobreza», dijo Kamaruddin.

Hizo hincapié en aliviar la pobreza no solo el deber del estado, sino también la obligación de las comunidades religiosas que tienen la capacidad. Según él, los musulmanes tienen una obligación inherente de ayudar a los débiles, además de realizar la adoración ritual.

Además, dijo, con Zakat, Infaq, limosnas y dotaciones (ZISWAF) que se manejan bien, por lo que la comunidad puede contribuir directamente a mejorar el bienestar social.

«Nuestra obligación no es solo la oración o el ayuno, sino que también ayuda a los débiles si podemos. La religión debe tener un impacto, incluso en la reducción de la pobreza», dijo el Secretario General del Ministerio de Religión Kamaruddin Amin.