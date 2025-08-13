15,000 nuevos estudiantes sin dip son CKG de Target

SEMARANG (Antara) – No menos de 15,000 nuevos estudiantes de la Universidad Diponegoro (DNEP) Semarang fueron el objetivo del Servicio de Comprobación de Verificación de Salud Free de Salud (CKG) y el Servicio de Especialista de Espeling (SELING) en poder del Gobierno Provincial Central de Java.

«Hoy apuntó al campus. No menos de 15,000 estudiantes fueron investigados por 20 equipos por su salud que cayamos en Undip el miércoles», dijo el miércoles Java Gouverneur Ahmad Lutfi, en Semarang.

Esto se transfirió al margen de evaluación del programa CKG y el lanzamiento de SPES más cercano a los Servicios de Salud Pública (ventas) que tuvo lugar en Muladi Dome Undop.

Según él, el programa de platillo hasta ahora se ha llevado a cabo generalmente mediante la implementación de médicos especializados en la comunidad, especialmente en la aldea. Lejos de los hospitales.

«Hoy, sin embargo, hablamos con los hermanos y hermanas menores de estudiantes que acaban de ingresar a 15,000 personas», dijo el ex jefe central de Java.

Explicó que el programa de juego en el campus fue el primero en Java Central, como parte de la colaboración establecida entre el gobierno provincial de la Java Central y la educación superior, incluida la falta de Indep.

El programa de juego es uno de los programas prioritarios del gobernador de Java Central para apoyar el programa CKG del presidente Prabowo Subianto, que ha sido alrededor de 5.9 millones de personas hasta ahora.

Admitió que los juegos y los servicios de CKG se consideraron efectivos al detectar enfermedades tempranas, de modo que continuarían estimulando el programa hasta que todas las personas de Java Central recibieran excelentes servicios de salud, incluidos médicos especializados.

El jefe del servicio de salud central de Java, Yunita Dyah Suminar, dijo que las primeras razones en Untip fueron las primeras entre los campus de la provincia.

Después de Undip, dijo, los juegos estarán presentes en otras universidades del centro de Java, ya sea que trabajen juntos o no.

Explicó que en este momento había trabajado con el gobierno provincial central de Java, había alrededor de 44 universidades, pero no excluyendo que otras universidades afuera también serían el objetivo.

«Este es el primero en estar con Indep y luego va directamente a otra institución terciaria. Esta es la primera en Indonesia. Más tarde será atacado por todas las instituciones terciarias», dijo.

Mientras tanto, el Rector de Indep Prof. DR. Suharnomo es aprecio por la atención del gobierno provincial central de Java por la salud de los nuevos estudiantes.

«Estamos agradecidos de que el gobernador esté presente en nuestro lugar por qué 15,000 nuevos estudiantes de toda la Indonesia y 15,000 Undip son nuevos estudiantes Undip», dijo.