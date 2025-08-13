Seth Rogen dice que la secuela de Pineapple Express podría vender a la transmisión

Seth Rogen Recientemente apareció en «Watch What Happens Live» y luchó con la posibilidad de hacer una secuela de «El expreso de piña«, Su amada comedia de Stoner 2008 que recaudó más de $ 100 millones en la taquilla mundial.

«Tal vez», dijo Rogen cuando se le preguntó sobre hacer una secuela. «Probablemente podamos venderlo a la transmisión o algo … podría haber [big demand]. Nunca se sabe. No sé. No soy genial con las secuelas. No es donde va mi mente, pero tal vez algún día «.

Rogen ha evitado hacer secuelas para la mayoría de sus comedias más emblemáticas, incluido «Superbad». Sin embargo, hubo un momento en que consideraba hacer «la piña expresa 2». Rogen dijo en «The Howard Stern Show» Hace años que lanzó una secuela de comedia de Stoner, pero Sony Pictures no estaba interesado, muy probablemente debido a preocupaciones presupuestarias.

«Tratamos de hacer uno y gracias a Sony Hack, en realidad puedes encontrar el correo electrónico cuando Sony decidió matar la película y no hacerlo», reveló Rogen en ese momento. «Era algo a lo que estábamos muy abiertos hace varios años, pero Sony no estaba tan interesado en eso … Creo que probablemente queríamos demasiado dinero. Estudios, no les gusta regalar dinero».

El comentario de Rogen fue más o menos confirmado por un informe De The Daily Beast, que filtró correos electrónicos entre el productor de «Pineapple Express» Judd Apatow y el ex copresidente de Sony Pictures, Amy Pascal, que mostró sus discusiones de secuelas. El informe mencionó que Apatow supuestamente quería un presupuesto de $ 50 millones para una secuela (casi el doble del presupuesto informado para la película original), pero los ejecutivos de Sony exigieron que se mantuviera en $ 45 millones. La discusión para la secuela se esforzó después de eso.

«The Pineapple Express», dirigida por David Gordon Green de un guión de Rogen y Evan Goldberg, protagoniza a Rogen como servidor de procesos y James Franco como su concesionario de marihuana. Los dos son drogados y son testigos de un asesinato, lo que los lleva a huir de los bichos y corruptos policías. Danny McBride, Gary Cole y Rosie Pérez completan el elenco.

Si se hace una secuela de «Pineapple Express» también podría depender de Rogen y Franco, ex colaboradores que parecen no ser amigos. Franco dijo Variedad El año pasado que su amistad ha terminado definitivamente. Rogen dijo The Sunday Times En 2021, no planeó volver a trabajar con Franco después de las acusaciones de conducta sexual inapropiada hecha contra Franco.

«No. No he hablado con Seth. Amo a Seth, tuvimos 20 grandes años juntos, pero supongo que ha terminado», dijo Franco a Variedad en octubre de 2024. «Y no por falta de intento. Le dije cuánto ha significado para mí».

Cuando se le preguntó a principios de este año por don Sobre el comentario de Franco y cómo se sintió «tener algo tan personal en público», Rogen no quería discutir el tema fuera de decir: «Honestamente, absorbo tan pocos medios que realmente no estaba en mi radar».

Rogen y Franco tuvieron sus comienzos juntos como miembros del elenco en el clásico de culto de corta duración de NBC «Freaks and Geeks». Pasaron a protagonistas uno frente al otro en comedias clásicas como «Pineapple Express» y «Este es el final». Rogen produjo y protagonizó el esfuerzo de dirección de Franco en 2017 «El artista de desastre», que terminó siendo su proyecto final juntos.