Wayne Rooney comenzó a comenzar un nuevo papel después de que el Manchester United Great ‘firmó £ 800,000 de acuerdo’

El ex hombre Unido e Inglaterra, Wayne Rooney, firmó un gran contrato para asumir este próximo papel

La leyenda de Manchester United e Inglaterra Wayne Rooney (Imagen: Chris Brunskill/Fantassta/Getty Images)

Manchester United e Inglaterra -Legend Wayne Rooney comienzan oficialmente su nuevo papel de expertos en la BBC esta noche.

Según los informes, Rooney firmó un contrato de £ 800,000 al año para convertirse en un partido regular del día al comienzo de la campaña 2025/26. Se une a la emisora en un gran cambio, mientras que el colega, antes de Inglaterra, Gary Lineker ha sido presentado después de 26 años.

Tomado está el trío de Mark Chapman, Gabby Logan y Kelly Cates, quienes rotarán entre diferentes espectáculos además de diferentes combinaciones de expertos.

Rooney ahora aparecerá como experto por primera vez desde que firmó su contrato. La leyenda del United tiene hambre de analizar los aspectos más destacados de la reunión de la Supercopa de la UEFA de Tottenham Hotspur con Paris Saint-Germain.

Se sentará junto a los gatos y su partido del día, así como al ex jugador de Liverpool Danny Murphy y el reportero francés Julien Laurens.

Se planea que el programa comience en BBC One el miércoles a las 10:40 p.m.

La compañía de Rooney en Punditry marca un cambio en sus días posteriores a la juego. Había llamado tiempo en una carrera de 19 años, de la cual había pasado 13 años en Old Trafford en 2021.

Con su reputación como cinco veces campeón de la Premier League, ganador de la Liga de Campeones y el máximo goleador de Inglaterra en ese momento, el jugador de 39 años se unió a la administración con el condado de Derby.

Rooney renunció al final de la campaña 2021/22 con el club relegado a la Liga Uno, después de haber hecho una deducción de 21 puntos por ingresar a la administración.

Esto fue seguido por una temporada y media en DC United en la MLS de los Estados Unidos, pero no alcanzar los play-offs significó dos veces que correspondían a separados.

Casi un año después, Rooney regresó a la gerencia con Birmingham City. Fue despedido después de 15 juegos y ganó solo dos veces en ese período. El club continuó con descenso a la Liga Uno al final de la campaña 2023/24.

Y recientemente el Liverpudlian estaba en el refugio de Plymouth Argyle al comienzo de la temporada pasada. Con los peregrinos en la parte inferior del campeonato en la víspera de Año Nuevo, acordaron separarse y ese club finalmente se degradó.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.