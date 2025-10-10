The Wounded Blue entrega el Premio Ciudadano al Valor a Civiles de Las Cruces – Oficial Legal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

LAS CRUCES, NM – 10 de octubre de 2025 – The Wounded Blue, la organización nacional de ayuda y apoyo de Estados Unidos para agentes del orden heridos y discapacitados, presentó su Premio ciudadano a la valentía Desagradable Issia Astorga Y Araceli Hernandezcada uno de los cuales recibió el más alto honor civil de la organización durante un banquete el 8 de octubre de 2025 en el Museo del Patrimonio de Granjas y Ranchos de Nuevo México.

Astorga y Hernández fueron los dos transeúntes que presenciaron el ataque a la línea el 11 de febrero de 2024 Oficial Jonah Hernandez del Departamento de Policía de Las Cruces. Astorga actuó sin dudarlo y neutralizó al atacante antes de intentar medidas para salvar la vida de Jonah. A pesar de estos esfuerzos, las muchas heridas que sufrió Jonás resultaron fatales. La presencia y las acciones de la pareja en esos momentos críticos encarnaban los más elevados ideales de valentía, compasión y comunidad.

«Issiah y Araceli demostraron el tipo de coraje desinteresado que define el verdadero heroísmo estadounidense». dijo el teniente Randy Sutton (retirado), fundador y presidente de The Wounded Blue. «Cuando la vida de un oficial de policía estuvo en peligro, decidieron tomar medidas. Su coraje seguirá siendo para siempre un faro de esperanza para las fuerzas del orden y las comunidades a las que servimos».

El Premio Ciudadano al Valor se otorga a «una persona que ha demostrado valentía desinteresada al actuar en defensa física de un agente de la ley en peligro de sufrir lesiones en el cumplimiento de su deber». Astorga y Hernández han superado ese punto de todos modos.

Los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Las Cruces se unieron a The Wounded Blue para honrar a la pareja durante la ceremonia.

En un comunicado, LCPD dijo: «Issiah y Araceli son dignos de este premio y mucho más. Fueron más allá de lo que los ciudadanos comunes podrían haber hecho para defender y salvar a un agente del orden público. Por hacerlo, recibieron el sincero respaldo de los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Las Cruces y del personal encargado de hacer cumplir la ley en todo el país. Gracias, Issiah y Araceli».

La misión del Wounded Blue es clara: honrar a los héroes; apoyar a los heridos; y garantizar que ningún oficial herido o discapacitado (o su familia) luche solo. Obtenga más información o únase a la misión en TheWoundedBlue.org

Sobre el azul herido

Wounded Blue es la única organización nacional de Estados Unidos dedicada a apoyar a los agentes del orden que resultan heridos o discapacitados en el cumplimiento de su deber, física, mental o emocionalmente. Dedicado a garantizar que cada oficial lesionado esté Nunca olvidado, nunca solola organización brinda apoyo, educación, asistencia y defensa a quienes han sacrificado tanto. Desde su fundación, The Wounded Blue ha ayudado a más de 16 000 oficiales en todo el país a través de su programa de apoyo entre pares, conectándolos con compañeros oficiales que comprenden su trayectoria. Como anfitrión de la Cumbre Nacional de Supervivencia de las Fuerzas Policiales, The Wounded Blue brinda a los oficiales y familias herramientas para la resiliencia y la recuperación. Visite TheWoundedBlue.org para obtener más información.

Acerca del teniente Randy Sutton (retirado)

El teniente Randy Sutton es el fundador y presidente de The Wounded Blue y un veterano con 34 años de experiencia policial. Sirvió 10 años en el Departamento de Policía de Princeton (Nueva Jersey) y 24 años en el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, donde se retiró como teniente. Entre los oficiales más condecorados del LVMPD, Sutton ha recibido elogios por salvar vidas, su servicio ejemplar y su valentía. A través de The Wounded Blue, lidera una misión nacional para garantizar que ningún oficial herido o discapacitado se quede atrás. Brinda apoyo entre pares, asistencia de emergencia, capacitación y defensa.