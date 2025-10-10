Tres escuelas internacionales aterrorizadas por bombas, esto es lo que dice el Secretario de Estado

Jacarta – Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario), Prasetyo Hadi abre tu voz en la pregunta tres escuela internacional quien consigue terror nacido.

Prasetyo mencionó al presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto ha dado instrucciones a los jefes de BIN, BNPT y al jefe de la Policía Nacional sobre la amenaza de bomba.

«Ciertamente, y ya. Pero no es necesario que lo digamos», dijo Prasetyo a los periodistas en el Hotel Bidakara, en el sur de Yakarta, el viernes 10 de octubre de 2025.

El presidente Prabowo también dijo que prestó atención, la cual fue seguida mediante controles directos en el lugar. Como resultado, no se encontraron bombas en las tres escuelas internacionales, dijo.

«Sí, por supuesto, entonces la atención se centró en nosotros comprobando en el campo. Y resultó que los resultados de la comprobación no se encontraron», dijo.

Además, el presidente Pabowo también pidió a toda la comunidad que esté alerta. El presidente Prabowo, dijo, quiere que toda la comunidad apoye los programas gubernamentales.

«Por eso, señor presidente, siempre nos dicen, siempre debemos estar alerta al recibir esta información, siempre debemos verificar nuevamente, ese es el espíritu que el señor presidente quiere que construyamos como nación, que hay tareas que son mucho más importantes que solo las nuestras», dijo Prasetyo.

Como se informó anteriormente, la Policía de Tangerang del Sur (Polres Tangsel) confirmó que la situación era segura después de que dos escuelas internacionales en la zona fueran atacadas con bombas, el martes 7 de octubre de 2025.

La policía acude a una escuela internacional en el norte de Yakarta que recibió una amenaza de bomba

Los dos lugares que recibieron amenazas fueron la escuela Yakarta Nanyang en Pagedangan, Tangerang Regency, y la escuela intercultural Mentari en el área de Bintaro, distrito de Pondok Aren. Tan pronto como se recibió el informe, la policía actuó rápidamente.

«Tan pronto como recibimos información sobre una amenaza de bomba, el equipo Satreskrim de la policía de South Tangerang junto con la policía de Pagedangan fueron inmediatamente al lugar, coordinaron con la escuela y aseguraron el área circundante. También contactamos inmediatamente al equipo de la Brigada Móvil Jibom Gegana de la Brigada de Policía de Metro Jaya», dijo el jefe de policía de South Tangerang, el subcomisionado de policía Victor Inkiriwang en una declaración a los periodistas.

Luego, el equipo de Jibom Gegana llevó a cabo el peinado y la esterilización en el lugar. Según los resultados de la inspección, no se encontraron explosivos ni objetos sospechosos como se menciona en el mensaje terrorista enviado vía WhatsApp a la escuela.