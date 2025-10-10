Se corta la electricidad en el aeropuerto Ngurah Rai, la dirección investiga la causa

Jacarta – Video viral en redes sociales que muestra lo sucedido. corte de energía en el aeropuerto I Gusti Ngurah Rai de Bali. Este incidente provocó confusión entre los visitantes del aeropuerto e incluso atascos en las zonas de entrada y salida.

En respuesta a esto, el director general del aeropuerto I Gusti Ngurah Rai, Ahmad Syaugi Shahab, dijo que su partido estaba investigando la causa del corte de energía de una hora en toda la zona el viernes por la tarde.

«El equipo técnico llevó a cabo inmediatamente una búsqueda y tratamiento», dijo Ahmad en su comunicado oficial, el viernes 10 de octubre de 2025.

Ahmad dijo que el incidente duró desde las 18.13 WITA hasta que el suministro de electricidad volvió a la normalidad a las 19.18 WITA. Durante el proceso de inspección adicional, el aeropuerto I Gusti Ngurah Rai se disculpó por las molestias a todos los usuarios del aeropuerto.

Sin embargo, durante el corte de energía confirmaron que habían intentado realizar ajustes en varios servicios como realizar el proceso de check-in manualmente.

«Para reducir la densidad en la zona registrarse«Estamos alertando a los agentes para que regulen el flujo de pasajeros», dijo Ahmad.



Ambiente navideño en el aeropuerto Ngurah Rai de Bali Foto : VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)

También se realizan ajustes en el servicio preparando oficiales especiales en el área de la sala de espera para dirigir a los pasajeros al área de la puerta de embarque.

Debido a este incidente, Ahmad admitió que hubo un impacto en los vuelos, pero hasta ahora el aeropuerto todavía está calculando el número total de aviones de salida y llegada afectados por el corte de energía.

«Varias actividades de vuelo, tanto de salida como de llegada, también se ven afectadas y actualmente seguimos intentando regular el flujo de pasajeros y vuelos para que puedan ser atendidos de manera óptima», dijo Ahmad.

En total, actualmente el aeropuerto I Gusti Ngurah Rai presta servicio a 64 rutas nacionales e internacionales con 53 aerolíneas operativas. (Hormiga)