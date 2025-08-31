Te amo porque elijo – Oficial de leyes

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

Cuando mi hija era pequeña, le dije algo para que sus grandes ojos marrones parpadearan de confusión.

«No te amo porque eres inteligente», le dije, «aunque lo eres. No te amo porque eres hermosa, o porque eres amable, o porque tienes buenas figuras o haces lo que le pido».

Ella me miró y preguntó: «¿Por qué me amas?»

«Te amo porque lo elijo», le dije. «Y nunca dejaré de elegir».

El mismo principio era cómo intenté liderar mi equipo SWAT del FBI.

Sí, teníamos estándares. Demoliendo. No hemos bajado la barra para nadie. Los operadores tuvieron que demostrar que podían alcanzar el objetivo, física, mental, tácticamente, y poder ganar su lugar en el equipo. Pero eso no es lo que el equipo hizo genial.

Lo que el equipo mantuvo juntos no fue el rendimiento. Se escuchó.

Lo que realmente hace a un gran equipo es la decisión de elegir entre sí, y seguir eligiendo el uno al otro, incluso si se vuelve difícil.

Nos gusta creer que merecemos nuestro lugar. Pero los mejores equipos van más allá de ganar. Se basan en la confianza, la dedicación y la elección mutua. Esa es la diferencia entre una relación transaccional y un pacto.

Un equipo de transacciones dice: «Realiza y estás en él. Falal y te vierias». Cuando los beneficios se secan, la encuadernación se rompe.

Un equipo de pacto dice: «Eres uno de nosotros. Escuchas aquí. Incluso en tu peor día».

Así es como me sentí por mi equipo. No solo trabajé a su lado, los elegí. Sabían que tenía la espalda y me eligieron.

He traído la misma mentalidad en todas las partes de mi vida: mi matrimonio, mi iglesia, mi familia, incluso los equipos voluntarios con los que ahora sirvo. No siempre lo hago bien. He fallado más con el liderazgo de lo que admitiría. Pero he visto de primera mano lo que sucede cuando las personas saben que han sido elegidas, no solo evaluadas.

Se levantan. Dan por completo. Profunden. No porque tengan miedo de ser soltados, sino porque quieren honrar el baúl.

Porque sabían que pertenecían.

Entonces, ya sea que esté liderando un equipo táctico, una unidad de negocios, un grupo de voluntarios o su propia familia, recuerde esto:

Las personas no tienen que ganarse su camino hacia su amor, lealtad o liderazgo todos los días.

Elige. Hágales saber. Y no dejes de elegirlos.

Así es como se construyen los grandes equipos.

Así es como prospera tu tribu.

Jeremy do Rebmann es un francotirador SWAT retirado. Él es el autor de «Enviarme: Crónicas de un francotirador del FBI». Se le puede contactar en: www.fbisniper.com