La actriz Bella Shofie anunció renunciando como miembro del Buru Regency DPRD

Yakarta, Viva – actriz Bella shofie anunció que renunció como miembro DPRD Buru RegencyMaluku. Anunció esto a través de una de las cargas en su Instagram personal @bellashofie_rianggan.

Leer también: La víctima murió quemando la oficina de DPRD de Makassar a 4 personas



En su carga, Bella dijo que tenía renunciar Desde el 14 de agosto.

«Soy Bella Shofie Rigan transmitida al público que a partir del 14 de agosto he renunciado oficialmente como miembro del DPRD de Buru Regency», escribió Bella Shofie.

Leer también: El edificio DPRD de NTB fue quemado y saqueado



Bella también se disculpó por no poder continuar con sus deberes en el campo político. Sin embargo, Bella se compromete a continuar brindando asistencia a las personas de otras maneras.

Leer también: La oficina de DPRD de Makassar fue saqueada después de ser quemada, se llevó a la televisión a las partes de la cadena del automóvil.



«No me detendré a seguir sirviendo a la gente de Buru Regency a través de actividades sociales», dijo.

Bella Shofie también incluyó su carta de renuncia dirigida al presidente de la fiesta DPW Nasdem Provincia de Maluku en la carga.

En la carta, Bella dijo que esta decisión se tomó en base a consideraciones bastante maduras. Luego explicó por qué decidió renunciar a su posición.

«En medio del ruido del mandato público, hay una voz suave que llama desde casa, la voz de un niño que necesita amor y atención ilegales», dijo Bella.

«En aras de responder a la llamada, decidí detenerme. Para mantener no solo el mandato de la familia, sino también mantener el honor, la dignidad y Marwah del Partido Nasdem», agregó.

Además, Bella enfatizó que esta decisión fue tomada por su voluntad personal y no hubo coerción de ninguna parte. Aunque ya no sirve como miembro de la DPRD, Bella continuará contribuyendo a la fiesta.

«Aunque en el futuro ya no servía como miembro de la DPRD, como cuadro del partido Nasdem, estaba listo para ser llamado en cualquier momento para regresar para proporcionar energía y pensamientos para la fiesta y la comunidad», dijo.