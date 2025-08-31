JK CM ordena al administrador para garantizar el alivio, la rehabilitación de los residentes del hit de CloudBurst







Jammu y Cachemira El primer ministro Omar Abdullah ha ordenado a la administración que garantice un alivio inmediato y la rehabilitación de las personas afectadas por un burbujo de nubes en el valle de Warwan del distrito de Kishtwar. Quince casas sufrieron daños junto con grandes trozos de tierras agrícolas en Margi Hamlet durante la nube el miércoles por la noche. Sin embargo, no se informó pérdida de vidas en el incidente.

El primer ministro el sábado expresó una profunda angustia por el daño causado por las inundaciones repentinas en Warwan, Kishtwar. El comisionado adjunto Pankaj Sharma y Kishtwar SSP Naresh Singh volaron a Warwan el sábado por la mañana y están en el lugar para evaluar la situación del terreno. Se han emitido instrucciones para garantizar un alivio inmediato, rehabilitación y restauración de la conectividad, y para llegar a los Bakerwals en la parte superior alcanza su seguridad, dijo el CM.

El magistrado subdivisional Marwah Mohd Ashraf dijo que un burbujo de nubes en la aldea de Margi dañó por completo 14-15 casas y dañó parcialmente a más de 100, afectando así a más de 100 familias. «Si bien no se ha informado de pérdida de vidas, la evaluación de otros daños está en marcha y operaciones de rescate Continúe en el área «, dijo. El gobierno ha creado una cocina comunitaria para la población afectada y el trabajo para restaurar los suministros esenciales está en marcha.

