El regreso de Bryan Mbeumo deja clara la decisión de Darren Fletcher por el Man United

El talismán del Manchester United, Bryan Mbeumo, regresará a Gran Bretaña la próxima semana después de que Camerún fuera eliminado de la Copa Africana de Naciones (AFCON)

Bryan Mbeumo regresa al Manchester United la próxima semana (Imagen: Visionhaus/Getty Images)

En los meses previos a la Copa Africana de Naciones (AFCON), los fanáticos del Manchester United se preguntaban cómo podría su equipo arreglárselas sin sus dos grandes amenazas de la derecha. No fue hasta el verano que Amad y Bryan Mbeumo forjaron una sociedad, pero en los meses siguientes el dúo se convirtió en el eje de Ruben Amorim.

Casualmente, el United solo ha perdido una vez en ausencia del dúo, pero cuando Mbeumo se convierta en el primer Red en regresar al Noroeste después del torneo, encontrará un club irreconocible del que dejó. La salida de Amorim de Old Trafford a principios de semana ha cambiado las cosas significativamente.

Mbeumo regresa al United y juega con un sistema diferente y un entrenador diferente en el banquillo. Lo que no cambiará, sin embargo, es la posición del camerunés en la selección. Si está en forma, no hay duda de que el jugador de 26 años volverá al once titular.

Es por eso que, con el regreso de Mbeumo, el entrenador en jefe interino Darren Fletcher tiene una decisión obvia que tomar. Durante su rueda de prensa previa al partido de este fin de semana contra Brighton en la Copa FA, al escocés le preguntaron sobre la academia y su respuesta fue contundente.

«Creo que históricamente, y este club se construye alrededor de la academia, tenemos una gran academia», dijo. «Nuestro récord habla por sí solo. No me voy a sentar aquí y pararme aquí y decir nada más que eso. Tenemos un gran récord. Creo que es difícil de superar en términos de la historia de los clubes de todo el mundo. Creo que tenemos algunos jugadores fantásticos, un talento fantástico.

«Creo que veo muchos jugadores jóvenes trabajadores y humildes que no son perfectos porque son jóvenes y están aprendiendo y tienen mucho que hacer. Creo que a veces pedimos y esperamos demasiado de los jóvenes, en la sociedad y en general, y eso no es una crítica a nadie, esas son sólo mis creencias.

«Creo que tenemos que dejarles aprender, entrenarlos, ayudarlos, entender que van a cometer errores y hacer cosas que los frustrarán, pero con el tiempo, con una buena orientación de los entrenadores, familiares y jugadores del primer equipo, todos tenemos un papel que desempeñar, ese es nuestro papel, ese es nuestro trabajo para convertirlos en jugadores del Manchester United y en gente del Manchester United.

“Todo lo que puedo decir es que trabajo con estos jugadores como individuos y, en general, en toda la academia trato con niños trabajadores, honestos, entrenables y súper talentosos, y tenemos mucho talento en nuestra academia y espero que puedan mostrarse como Shea. [Lacey] «Lo hice cuando enfrentó al Burnley y estuvo muy cerca de marcar un gol fantástico».

Si Fletcher realmente se siente así, Lacey debería ser titular contra los Seagulls el domingo. Si Mbeumo regresa al equipo, lo cual no será este fin de semana, las posibilidades del adolescente disminuirán.

Del mismo modo, una vez que Amad regrese, Lacey caerá más abajo en el orden jerárquico. Entonces, si Fletcher tiene fe en la academia y su desarrollo, debería darle una oportunidad a un jugador como Lacey si se presenta la oportunidad.

El miércoles por la noche en Burnley, el joven de 18 años tuvo sólo seis minutos para anotar un punto, pero en ese tiempo disparó al travesaño y se mostró animado mientras los Rojos seguían presionando y presionando para lograr el gol de la victoria. Este es el “United Way” que muchos críticos sentían que Amorim rehuía.

Ese cameo debería ser suficiente para que Fletcher se arriesgue y le consiga esa primera salida. Si no lo hace, no se puede negar que es una oportunidad perdida y uno debe preguntarse cuándo tendrá Lacey su próxima oportunidad.