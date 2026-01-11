Los tejanos reciben noticias sobre QB en medio de cambios de planes en la actualización de la lista

El Tejanos de Houston hizo un anuncio inesperado antes de su juego de comodines contra el Acereros de Pittsburghincluyendo una actualización del mariscal de campo.

Houston está de gira para este enfrentamiento. Obtuvieron marca de 5-3 como visitante y 10-2 contra sus compañeros de la AFC durante la temporada regular. Ambos son alentadores mientras se preparan para un enfrentamiento contra una franquicia histórica como los Steelers.

Aún así, los ajustes de personal de los Texans llamaron la atención en vísperas de la carrera por el comodín.

Texans anuncian cambio de planes en QB

«Actualización de viajes de los Houston Texans para la ronda de comodines en los Steelers», el El personal de relaciones públicas del equipo publicado. en X el 11 de enero. “CB Ajani Carter (bíceps femoral) y QB Davis Mills (no relacionado con lesiones – personal) no viajará con el equipo a Pittsburgh. Carter ha sido descartado, mientras que Mills está en duda”.

Carter está en la reserva de lesionados y ha sido designado para regresar. Él practicado en su totalidad toda la semana, pero deben esperar hasta que regrese la Ronda Divisional, suponiendo que los Texans avancen.

El estatus de Mills es más apremiante. Mills intervino y llevó a los Texans a una racha ganadora de tres juegos como QB titular. CJ Stroud sufrió una conmoción cerebral. entrenador en jefe de los texanos De Meco Ryans ha elogiado a Mills por sus esfuerzos.

Sin embargo, la siniestra actualización y designación de Mills por parte de los Texans puede ser simplemente de procedimiento.

“[Mills is] Se espera que viaje a Pittsburgh para el partido de playoffs de los #Steelers por separado del equipo”. Aaron Wilson de KPRC 2 informó en X el 11 de enero.

Como QB2, Mills siempre está a una jugada de tener que hacerse cargo de la ofensiva de los Texans. Si no puede ir, los Texans recurrirán al novato seleccionado en la sexta ronda del draft. Graham Mertz detrás de Stroud contra los Steelers.

Sin embargo, hay más en la situación de Mills de lo que Wilson o los Texans notaron.

Davis Mills anuncia noticias que cambian la vida

Mills, ex titular de los Texans y selección de tercera ronda del draft de 2021, se encuentra sano. Eso al menos influye en los informes sobre su viaje previsto para unirse al equipo.

Mientras tanto, Mills y su esposa, Tori, celebran la llegada de su hijo, Maximus Steven. El niño nació el día cinco, pero Molinos publicados el anuncio en la cuenta conjunta de Instagram de la pareja el 10 de enero.

Aún no está claro si es por eso que Mills viaja por separado o no.

Es un avance significativo, no obstante, que será monitoreado hasta que se una al equipo en Pittsburgh o los Texans lo descarten oficialmente para la competencia del lunes.

El titular de los Texans sigue avanzando

Si bien las noticias sobre Carter fueron decepcionantes y la actualización sobre Mills cobra mucha importancia, algo que los Texans no anunciaron también parece tener un impacto significativo si se cumple.

Ese es el estado del safety novato. Jaylen Reed.

La selección de sexta ronda se rompió una placa de metal en el antebrazo en su primera apertura durante la temporada regular y ha estado en IR desde entonces. Houston también tiene lo designó para regresar. el permanece en camino por el comodín después de evitar una decisión final sobre el informe de lesiones o la actualización del domingo.

Los Texans han pasado por opciones como safety esta temporada. Recuperar uno en esta etapa podría brindar un impulso significativo al resto de la plantilla.