Nunca olvidado, nunca solo: una noche para The Wounded Blue ambientada en Nashville – Oficial legal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

NASHVILLE, Tennessee (10 de octubre de 2025) – The Wounded Blue presentará “Never Forgotten, Never Alone – A Night for The Wounded Blue” el miércoles 5 de noviembre de 2025 en The Nashville Palace, uniendo a artistas, fanáticos y socios comunitarios para apoyar a los oficiales heridos en el cumplimiento del deber. Aprovechando el impulso de la exitosa Cumbre Nacional de Supervivencia de las Fuerzas Policiales de The Wounded Blue en Las Vegas en septiembre, la velada combinará actuaciones poderosas con historias reales del frente.

Los artistas incluyen Mark Wills, John Conlee, Ronnie McDowell, Daryl Worley, John Berry, Chad Brock, Buddy Jewell, Maggie Baughcon abridores Jennifer Grant Y Billie Jo Jones (concursante actual de la serie “The Road” de CBS/Paramount+), y se anunciarán más. (Todos los artistas están sujetos a disponibilidad).

BOLETOS: GA Adv: $40, GA DOS: $45, opciones VIP/patrocinadas también disponibles.

Esquema (CT):

Alfombra Roja/Puertas 5:30 p.m.

Espectáculo 7 p.m.

Conclusión ~ 10 p.m.

Un llamado a 1000 héroes: $9,11/mes

Para extender su impacto más allá de una noche, The Wounded Blue está lanzando un nivel de donación de $9.11 por mes con el objetivo de reclutar a más de 1000 seguidores mensuales desde ahora hasta fin de año. Este compromiso simbólico impulsa el apoyo de pares defensores capacitados, la asistencia crítica y la defensa de los oficiales que enfrentan lesiones físicas y psicológicas.

«Esta noche se trata de estar hombro con hombro con aquellos que nos han vigilado» dicho Randy Sutton, fundador y presidente de The Wounded Blue. «Y con una promesa mensual de $9,11, cada estadounidense puede decir: ‘Tengo tus seis’ durante todo el año».

Venta de boletos y mesas: Los boletos de admisión general ya están disponibles por $40 por adelantado y $45 en la puerta. Oportunidades de patrocinio y experiencias VIP (incluidos artículos de subasta de guitarras firmadas) están disponibles y se anunciarán pronto.

Para obtener actualizaciones, visite TheWoundedBlue.org o comuníquese con el equipo de eventos al 833-TWB-TALK.

[ TICKETS AT THEWOUNDEDBLUE.ORG ]

[ TICKETS AT NASHVILLEPALACE ]

# # #

Sobre el azul herido:

Wounded Blue es la única organización nacional de Estados Unidos dedicada a apoyar a los agentes del orden que resultan heridos o discapacitados en el cumplimiento de su deber, física, mental o emocionalmente. Dedicada a garantizar que cada oficial herido nunca sea olvidado, nunca esté solo, la organización brinda apoyo, educación, asistencia y defensa a quienes han sacrificado tanto. Desde su fundación, The Wounded Blue ha ayudado a más de 16 000 oficiales en todo el país a través de su programa de apoyo entre pares, conectándolos con compañeros oficiales que comprenden su trayectoria. Como anfitrión de la Cumbre Nacional de Supervivencia de las Fuerzas Policiales, The Wounded Blue brinda a los oficiales y familias herramientas para la resiliencia y la recuperación. Obtenga más información o únase a la misión en TheWoundedBlue.org.

Acerca del teniente Randy Sutton (retirado):

El teniente Randy Sutton (retirado) es el fundador y presidente de The Wounded Blue y un veterano con 34 años de experiencia en el cumplimiento de la ley. Sirvió 10 años en el Departamento de Policía de Princeton (Nueva Jersey) y 24 años en el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, donde se retiró como teniente. Entre los oficiales más condecorados del LVMPD, Sutton ha recibido elogios por salvar vidas, su servicio ejemplar y su valentía. A través de The Wounded Blue, lidera una misión nacional para garantizar que ningún oficial herido o discapacitado se quede atrás, brindando apoyo entre pares, respuesta de emergencia, capacitación y defensa.