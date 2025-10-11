La emoción de los autos Toyota en IMX 2025

BSD, EN VIVO – toyota mostrando una fila de autos modificación el trabajo de los niños de la nación en la Indonesia Modification Expo (IMX) 2025 en ICE BSD City. La exposición, que tuvo lugar del 10 al 12 de octubre, fue un lugar para mostrar la creatividad de los modificadores locales que colaboraron con el fabricante de automóviles japonés.

El director de marketing de PT Toyota-Astra Motor (TAM), Jap Ernando Demily, afirmó que PYME 2025 presenta tres temas principales planteados por Toyota. Los tres son Motorsport, Heritage y Culture, que representan el avance de Toyota en el mundo automotriz nacional y global.

«Hay tres temas clave en la Indonesia Modification Expo, también conocida como IMX 2025. A saber, el deporte del motor, el patrimonio y la cultura, que muestra el papel de Toyota en la construcción de la cultura del automóvil y el impulso de las mipymes en el mundo del automóvil», dijo, citado VIVA Automotriz Del comunicado oficial del sábado 11 de octubre de 2025.

La temática Motorsport se materializó a través de la presencia del GR Supra GT4 Evo 2 que apareció en el escenario principal. Este automóvil representa los logros de Toyota Gazoo Racing Indonesia junto con el corredor Haridarma Manoppo, quien ganó con éxito el título del campeonato en la Clase GT4 GT World Challenge Asia Japan Cup 2025.

Para el tema Heritage, Toyota colaboró ​​con Prabuss Autoworks para exhibir el Supra Mk4 con el icónico estilo cinematográfico. Rápido y furioso. El automóvil con motor 2JZ se convirtió en un símbolo de la gloria de la era JDM de la década de 1990.

Toyota Supra Mk4 bergaya Rápido y Furioso en IMX 2025.

Mientras tanto, el tema Cultura está representado por el proyecto de colaboración Hilux Rangga Race Car perteneciente a Fitra Eri. Esta pick-up polivalente ha sido completamente renovada con una apariencia deportiva y altas prestaciones, lo que ilustra el enorme potencial de un vehículo comercial que puede transformarse en un coche con estilo de vida.

Además, a los visitantes también se les presentó el GR Yaris «Mad Taxi», creado por Mad Garage, que es miembro de la comunidad de propietarios de Toyota. Las modificaciones extremas con un kit de carrocería ancho y aerodinámico muestran otra cara del GR Yaris que se aleja del típico coche de rally.

«Toyota ha sido una parte importante de la cultura de la modificación de generación en generación a través de una gama de automóviles con los que resulta interesante ser creativo», afirmó el director de marketing de PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Oide.