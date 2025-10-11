Es hora de que Garuda aplaste al león mesopotámico

Yeda, VIVA – Hace sólo unas 74 horas el público indonesio estaba decepcionado por la derrota sufrida por 2-3. Selección Nacional de Indonesia de Arabia Saudita en el partido de la cuarta ronda del Grupo B Clasificación para el Mundial 2026 Zona Asia, ahora los corazones de los fanáticos del equipo Garuda deben prepararse para hacer que sus corazones latan más rápido.

La razón es que el domingo (10/12) temprano en la mañana WIB, Indonesia jugará un partido de vida o muerte contra el único equipo restante en el Grupo B, los Leones de Mesopotamia. Equipo nacional iraquí.

Las tropas de Patrick Kluivert deben atacar Irak para mantener sus posibilidades de clasificarse directamente para la Copa del Mundo de 2026, o al menos mantener vivas sus esperanzas de clasificarse para este importante evento hasta la quinta ronda.

El registro es imparcial.

El acta de la reunión no favorece a Indonesia. En seis enfrentamientos contra Irak, Indonesia nunca ha ganado contra los campeones de la Copa Asiática de 2007.

Incluso en tres encuentros en los últimos dos años, el equipo de Garuda siempre perdió. El primer encuentro en los últimos dos años fue en la primera ronda de clasificación para el Mundial de 2026 que tuvo lugar en Basora el 16 de noviembre de 2023, en ese momento la selección de Indonesia, que todavía estaba dirigida por Shin Tae-yong, perdió 1-5 ante los anfitriones.

El capitán de la selección de Indonesia, Jordi Amat, se peleó por el balón con un jugador de la selección iraquí

El siguiente encuentro tuvo lugar en la Copa Asiática de 2023, en enero de 2024. En el partido del grupo D, la selección volvió a perder, esta vez por 1-3 ante Irak.

El último encuentro en dos años fue en la primera ronda de clasificación para el Mundial de 2026. Esta vez, actuando como anfitrión en el estadio principal Gelora Bung Karno en junio de 2024, Indonesia perdió 0-2 ante Irak.

Los tres encuentros anteriores contra Irak tuvieron lugar en 2013 y años anteriores, por lo que, aunque los tres encuentros terminaron en empate, el récord es demasiado antiguo y ya no es relevante.

Sólo como recordatorio, en septiembre pasado Irak acaba de ganar el título de la Copa del Rey 2025 en Tailandia. Irak logró llevarse el título a casa tras ganar 1-0 a la anfitriona Tailandia en el partido final.

no seas inferior

Con los recientes récords y logros de Irak, ¿es apropiado que el equipo de Garuda se sienta inferior? Por supuesto que es inapropiado. La selección de Indonesia actualmente tiene los recursos para clasificarse para la fase final del Mundial de 2026.