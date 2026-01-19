LVMPD toma el control del Strip de Las Vegas – Oficial Legal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Las Vegas, Nevada – El sábado por la noche en Las Vegas fue un recordatorio en tiempo real de por qué el liderazgo sigue siendo importante en la policía moderna.

Una multitud grande y rebelde interrumpió el tráfico cerca de París, Las Vegas, y durante el caos, un oficial fue atacado después de ser golpeado por un objeto arrojado por la multitud. En una ciudad donde las multitudes pueden aumentar en segundos y una sola chispa puede convertirse en un incidente de seguridad pública en toda regla, el Departamento de Policía de Las Vegas respondió como debería hacerlo una agencia importante de la ciudad.

Decisivo. Profesional. Y vigente.

LVMPD actuó rápidamente para restablecer el orden, proteger al público y proteger a los suyos. Los agentes no esperaron permiso porque la situación se deterioró. Actuaron con coordinación y autoridad, llevando recursos al lugar y dejando claro que no se toleraría la anarquía en uno de los corredores turísticos más transitados de Estados Unidos.

Así es como se ve cuando el liderazgo apoya a sus agentes y les permite ser policías.

Las fuertes decisiones de mando y los esfuerzos coordinados enviaron un mensaje que demasiadas jurisdicciones ya no envían: no se excusará el caos, no se racionalizará la violencia contra la policía y se abordará el desorden público antes de que se salga de control. Con al menos once arrestos reportados, la Franja era más segura porque los oficiales estaban facultados para hacer su trabajo sin vacilación, duda o temor de que la aplicación de la ley en sí misma se convirtiera en la próxima controversia.

Aquí hay una lección para cada agencia del país.

El trabajo policial no se trata de política ni de óptica cuando las multitudes se vuelven agresivas y los agentes son atacados. En esos momentos se trata de seguridad pública, seguridad de los agentes y mantenimiento del orden. El trabajo es romper el ciclo antes de que alguien resulte gravemente herido, y eso requiere un liderazgo que valore la acción por encima de las apariencias.

El sábado por la noche, LVMPD mostró cómo se ve una actuación policial eficaz cuando los líderes brindan claridad, despliegan recursos y respaldan a los hombres y mujeres que hacen el trabajo en las calles.

A los oficiales que estaban en la fila: gracias.

A los líderes que los respaldaron: gracias.

Porque cuando los departamentos confían en su gente y lideran con valentía, las comunidades están más seguras. Y LVMPD lo demostró.

El sheriff (retirado) Jesse Watts es el director ejecutivo de The Wounded Blue