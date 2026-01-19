Chroma adquiere ‘Mash Ville’, ‘Dead By Dawn’ y ‘The Black Hole’

Etiqueta de distribución de género croma ha adquirido los derechos norteamericanos de un trío de largometrajes internacionales que incluyen “Ciudad del puré”, descrito como un kimchi western empapado de whisky que le valió a su director los honores de mejor director en el Festival Internacional de Cine Fantasia.

El título surcoreano será el primer lanzamiento de Chroma del paquete y se lanzará digitalmente el 23 de enero, seguido por el de Polonia.Muerto al amanecer” y Estonia “El agujero negro.”

“Mash Ville” del director Wook Hwang es un kimchi western que sigue a nueve individuos y un cadáver cuyos objetivos contradictorios conducen a un caos creciente en lo que Chroma describe como “Los hermanos Coen se encuentran con Tarantino”. La película le valió a Hwang el premio al mejor director en el Festival Internacional de Cine Fantasia.

“Dead by Dawn”, del guionista y director Dawid Torrone, representa una rara entrada en giallo de Polonia, que ofrece terror teatral a través de imágenes estilizadas. Tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas, el largometraje se presentó en Morbido Fest, Screamfest y Grimmfest, obteniendo en este último una mención especial a la mejor fotografía.

“The Black Hole” de Moonike Siimets presenta un enfoque absurdo y artístico de la ciencia ficción a través de su estructura tríptico que sigue a una pequeña comunidad estonia que lidia con extraterrestres, una araña gigante y un austriaco en pantalones después de que un agujero negro se materializa dentro de un arbusto de lilas. Tras su estreno en Fantastic Fest 2024, la película obtuvo premios en Les Utopiales en Francia, el Festival Internacional de Cine Sognielettrici Electricdreams en Milán, el Festival Internacional de Cine de Varsovia, goEast en Alemania, el Festival de Cine UnderGround en Calgary y el Festival de Cine Europeo Palić en Serbia.

Chroma negoció los acuerdos con The Coven para “Dead by Dawn”, EST Media para “Mash Ville” y The Reel Suspects para “The Black Hole”.

«Parte de lo que alimenta la pasión de Chroma por el cine de género es cuán poderosamente trasciende el lenguaje. Estas tres películas internacionales nos cautivaron de inmediato: son apasionantes, entretenidas y tremendamente inventivas en formas que resonarán instantáneamente entre los fanáticos del género, demostrando que las mejores y más locas ideas cruzan fronteras y culturas», dijo Ahbra Perry, vicepresidenta de Chroma. «Un grito espeluznante suena igual en cualquier idioma, y ​​’Dead By Dawn’, ‘The Black Hole’ y ‘Mash Ville’ llevan esa universalidad a extremos emocionantes. Agregar estos títulos a la lista de Chroma refleja exactamente el tipo de narración global emocionante y de alto impacto que nos comprometemos a lanzar en 2026».

Lanzada en 2025, Chroma opera como un sello de distribución con sede en EE. UU. centrado en contenido de ciencia ficción y terror. La compañía funciona bajo Narrative Distribution, parte de la cartera de compañías de Narrative, entregando títulos a través de plataformas de transmisión, escaparates transaccionales, canales de transmisión, minoristas de DVD y aerolíneas.