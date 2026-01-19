Deli Serdang, VIVA – Victoria Gresik Phonska Plus El mejor fertilizante de Indonesia Yakarta Pertamina Enduro en extensión Liga profesional 2026 no sólo un resultado sorprendente. Detrás del 3-1 se esconde una sincera confesión del técnico defensor del título que revela la verdadera situación de su equipo al inicio de la temporada.

Compitiendo en el Voleibol del Centro deportivo cubierto de Sumatra del Norte GOR, Deli Serdang, el domingo 18 de enero de 2026, Phonska Plus se desempeñó de manera sólida y efectiva para derrocar a Pertamina Enduro con una puntuación de 25-17, 23-25, 25-18 y 25-20.

Desde el primer set, Phonska Plus inmediatamente tomó el control del juego. La variedad de ataques desarrollados por Arneta Putri pudo ser maximizada por Medi Yoku, Shella Bernadheta y dos jugadoras extranjeras, Annie Mitchem y Oleksandra Bytsenko. Pertamina Enduro tuvo dificultades para absorber la presión y se quedó bastante atrás antes de que el primer set se cerrara 25-17.

Jakarta Pertamina Enduro se recuperó en el segundo set. Liderados por Tisya Amallya, su juego fue más limpio y agresivo. Servicio as Megawati Hangestri levantando la moral del equipo hasta que finalmente Pertamina Enduro cerró el segundo set con un estrecho marcador de 25-23 e igualó 1-1.

Sin embargo, este resurgimiento no duró mucho. Phonska Plus volvió a dominar el tercer set gracias al apretado bloqueo de Oleksandra Bytsenko y al duro ataque de Annie Mitchem. La brecha se amplió y Phonska Plus cerró el tercer set con un marcador de 25-18.

El cuarto set estuvo tenso después de que Pertamina Enduro tomara la delantera al principio. Sin embargo, la tranquilidad de Phonska Plus marca la diferencia. Poco a poco se pusieron al día, cambiaron las cosas y consiguieron una victoria por 25-20 y al mismo tiempo una victoria por 3-1.

Después del partido, el entrenador del Jakarta Pertamina Enduro, Bullent Karsioglu, hizo una confesión honesta sobre el desempeño de su equipo. Admitió que el estado de su plantilla no era el ideal por factores de salud de los jugadores.

«No pudimos presentarnos con todas nuestras fuerzas porque había varios jugadores que tenían problemas de salud», dijo Bullent tras el partido, citado por Proliga.

A pesar de perder, el técnico turco destacó que la oportunidad del Pertamina Enduro de clasificarse para las semifinales sigue abierta.

«Sólo hemos jugado tres partidos. Todavía tenemos posibilidades de estar entre los cuatro primeros», afirmó.

Mientras tanto, el entrenador de Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia Alejandro Lodi Valora que la victoria de su equipo no fue casual. Dijo que la preparación y el análisis de los oponentes eran la clave del éxito de su equipo.