La policía de South Bend publica imágenes de la cámara corporal después del clip de arresto viral – Oficial de la ley

Bend del Sur, Indiana – La policía de South Bend publicó un video de una cámara corporal después de que una grabación del arresto de un transeúnte se volviera viral en línea, lo que generó preguntas de los residentes sobre el nivel de fuerza utilizada cuando los agentes detuvieron a un conductor de 19 años en el centro.

Según la policía, los agentes vieron un Chevrolet Camaro cerca de Lincoln Way West y College Street el jueves que, según la policía, había huido de un intento de detener el tráfico la noche anterior. Un oficial intentó detener el Camaro nuevamente y la policía dijo que el conductor no obedeció, lo que llevó a una breve persecución que terminó en el centro cuando el conductor perdió el control y chocó contra un vehículo estacionado cerca de LaSalle Avenue y Sycamore Street.

La policía identificó al conductor como Luis Hernández López, de 19 años. Los investigadores dijeron que comenzó a salir después del accidente, y cuando llegaron más agentes, lo sacaron del auto e intentaron esposarlo. La policía alega que Hernández López se resistió apartando las manos y tratando de levantarse, lo que dificultó a los agentes sujetarle los brazos. La policía dijo que los agentes lo golpearon en un intento de controlar sus manos y completar el proceso de esposar.

Después de ser esposado, la policía dijo que Hernández López fue transportado a un hospital para una evaluación después del accidente y luego llevado a la cárcel del condado de St. Joseph después de recibir el alta médica. Los fiscales acusaron un delito grave de resistirse a la aplicación de la ley y un delito menor de resistirse a la aplicación de la ley, y la policía dijo que también tenía una orden de arresto activa del condado de St. Joseph en el momento de su arresto.

La policía dijo que normalmente no publican videos de cámaras corporales durante una investigación criminal activa, pero en este caso hizo una excepción por motivos de transparencia después de que las historias se difundieran en las redes sociales. El departamento ha indicado que su proceso de revisión interna investigará el incidente según la política, como lo hace con cualquier incidente de uso de la fuerza.