El Regente de Temanggung tiene derecho al Trofeo Abyakta en el apogeo de HPN 2026

Temanggung (ANTARA) – El regente de Temanggung, Agus Setyawan, tiene derecho a ganar el Trofeo Abyakta, que se entregará en la culminación de la conmemoración del Día Nacional de la Prensa (HPN) de 2026 en la provincia de Banten el 9 de febrero de 2026.

El sábado en Temanggung, el Trofeo Abyakta fue una forma de agradecimiento por la agenda 2026 del Premio Cultural de la Asociación Central de Periodistas de Indonesia (PWI).

Obtuvo el premio gracias a una propuesta titulada «La acción del caballo lumping Temanggung para entrar en el escenario internacional».

Además de las propuestas, la presentación de materiales directamente relacionados con el arte del caballo Temanggung, que se presentó en la Oficina Central de PWI, Edificio del Consejo de Prensa el jueves (1 de septiembre), también cautivó a los panelistas, incluidos nombres como Yusuf Susilo Hartono, Agus Darmawan T, Nungki Kusumastuti, Akhmad Munir y la famosa figura cultural Sudjiwo Tejo.

En esa ocasión, Agus reveló que la gente de Temanggung está familiarizada con llamar al arte de Kuda Lumping el término jaran kepang. Hay una filosofía distinta de este arte.

Jaran o caballo es símbolo de lealtad, fuerza y ​​dureza, mientras que las trenzas hechas de bambú tejido tienen el significado de sencillez y conservación de la naturaleza.

«La danza jaran kepang muestra la solidaridad, la sencillez, la fuerza, la lealtad y la resistencia del pueblo contra diversas formas de opresión», dijo.

Aparte de eso, dijo, Temanggung jaran kepang también tiene una serie de características y singularidades que lo distinguen del arte de Kuda Lumping de otras regiones, incluyendo trajes, movimientos, ropa e incluso el maquillaje de los bailarines, tanto hombres como mujeres.

Según él, la trenza Temanggung Jaran se ha convertido en una identidad regional orgullosa, ya que está profundamente arraigada en todos los elementos de la sociedad en casi todos los rincones del área local.

«La preservación y el cuidado del arte de Jaran Kepang como patrimonio cultural transmitido de generación en generación es muy importante. Lo mismo se aplica a la regeneración de los practicantes del arte, desde los jóvenes hasta los estudiantes de todos los niveles», dijo.