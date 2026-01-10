Tigres vinculados a dos lanzadores abridores veteranos agentes libres en medio de rumores de intercambio de Tarik Skubal

El Tigres de Detroit‘ la temporada baja ha estado llena de más rumores que acción real hasta este momento y, para consternación de sus fanáticos, muchos de esos rumores han involucrado lanzador abridor superestrella Tarik Skubal. Con el dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana listo para un nuevo acuerdo después de la temporada 2026, los Tigres han pasado gran parte de la temporada baja sopesando si deberían o no canjear a Skubal.

Por el momento, Detroit se encuentra en una batalla de arbitraje con Skubal, lo que podría desempeñar un papel en la determinación de lo que hará el equipo con posiblemente el mejor lanzador de las mayores en este momento. En caso de que las cosas vayan mal, un informe reciente parece indicar que los Tigres están comenzando a trazar un plan de respaldo, que podría implicar contratar lanzadores abridores veteranos. Chris Bassitt y lucas giolito.

Los tigres miran a Chris Bassitt y Lucas Giolito en medio de rumores de intercambio de Tarik Skubal

Durante las últimas dos temporadas, Skubal se ha convertido en un auténtico as de los Tigres. Su gran campaña llegó en 2024, cuando registró un récord de 18-4 con efectividad de 2.39 y 228 ponches. Fue aún mejor en 2025, ya que tuvo un récord de 13-6 con efectividad de 2.21 y 241 ponches. En ambas temporadas ganó el premio Cy Young de la Liga Americana.

Considerando lo dominante que ha sido en el montículo, es comprensible que a Skubal se le pague en algún momento en el futuro cercano. La pregunta es si serán o no los Tigres quienes firmen sus cheques. El equipo se ha mostrado escéptico a la hora de darle a Skubal un trato tan importante, lo que ha llevado a un tenso enfrentamiento en el arbitraje.

Por muy loco que parezca, existe una posibilidad real de que Detroit canjee a Skubal antes de que pueda llegar al mercado abierto y marcharse por nada. Y si Skubal se dirige a otra parte, han comenzado a surgir rumores de que uniendo el equipo a un par de titulares derechos veteranos en Bassitt y Giolito.

“Los Tigres de Detroit continúan explorando el mercado de lanzadores abridores, hablando con los derechos agentes libres Lucas Giolito y Chris Bassittentre otros, según una persona informada sobre sus conversaciones”, informaron recientemente Ken Rosenthal y Will Sammon de The Athletic.

¿Qué deberían hacer los Tigres con Tarik Skubal?

La solución fácil a este problema para Detroit sería simplemente darle a Skubal lo que quiere, pero no es tan simple como eso. Como equipo de mercado más pequeño, los Tigres no tienen la flexibilidad financiera para darle a Skubal un contrato masivo sin pestañear. La gerencia necesita ver si hay una manera de seguir la línea dándole a Skubal lo que quiere, y al mismo tiempo ser capaces de mantener al resto del plantel en óptimas condiciones.

La forma en que se desarrolle el proceso de arbitraje de Skubal podría determinar en última instancia el camino que tomen los Tigres. Si Detroit también termina firmando a uno de Bassitt o Giolito, eso podría indicar su atención para dejar a su estrella local. Tendrían que pasar muchas cosas para que este escenario apocalíptico se haga realidad, pero parece que la directiva se está preparando al menos para este resultado.