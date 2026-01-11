La policía de Phoenix dispara después de un control de asistencia social: oficial de la ley

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Phoenix, Arizona – La policía de Phoenix ha publicado imágenes de una cámara corporal de un tiroteo en el que participó un oficial en el norte de Phoenix que comenzó durante un control de bienestar de rutina y se intensificó cuando un hombre no relacionado supuestamente amenazó a los oficiales y disparó en su dirección.

Según el informe de incidentes críticos del Departamento de Policía de Phoenix, los agentes fueron llamados a un complejo de apartamentos cerca de 28th Drive y Larkspur Drive la noche del sábado 27 de diciembre de 2025 para un control de bienestar. Mientras los agentes atendían esa llamada, la policía dijo que un hombre que no estaba involucrado en el control de asistencia social comenzó a amenazarlos con dispararles.

Una vez completado el control de bienestar, los agentes regresaron a sus vehículos patrulla estacionados justo al sur del complejo. Los investigadores dicen que un oficial vio al hombre que había estado amenazando dispararles con un arma.

El oficial respondió al fuego e hirió al sospechoso.

El sospechoso fue identificado como Arieus Amaree Potts.

Potts fue transportado a un hospital cercano y sometido a cirugía de urgencia. Más tarde fue dado de alta del hospital e ingresado en la cárcel del condado de Maricopa acusado de agresión agravada con un arma mortal, con una fianza fijada en 250.000 dólares.

Las lecciones de campo se ofrecen únicamente como recordatorios generales, estándar de la industria, extraídos de prácticas de seguridad comunes y consideraciones de políticas típicas. No se basan en ningún conocimiento previo de este incidente específico, no asumen qué acciones se tomaron y no deben interpretarse como comentarios sobre las decisiones tomadas en el terreno.

Piense en los controles de bienestar como escenas dinámicas y mantenga una mentalidad de 360 ​​grados, ya que las personas no involucradas pueden convertirse en la principal amenaza sin previo aviso. Cuando un sujeto hace amenazas verbales, aumente la distancia y cubra lo antes posible, y comunique estas amenazas claramente para que todas las unidades compartan la misma imagen de riesgo. Las declaraciones son un indicador centinela (alto riesgo) de potencial violencia. Esto puede ser verbal (te voy a disparar, no me llevarás a la cárcel, etc.) o puede ser no verbal (incumplimiento de una solicitud). Reconocer las denuncias y actuar con rapidez puede ser una cuestión de vida o muerte. Descubra cómo esto pudo haber salvado la vida de un agente de policía de Oregón.

El Dr. Travis Yates ha sido pionero en el campo del riesgo conductual para ayudar a los oficiales y líderes a identificar, evaluar y articular el riesgo en situaciones inciertas que evolucionan rápidamente. Lea más sobre el marco de riesgo conductual de FOCUS.