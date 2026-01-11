Solo (ANTARA) – Rajawali Medan derrotó a Kesatria Bengawan Solo (KBS) 78-81 en el partido fuera de casa de IBL Gopay 2026 en GOR Sritex Arena Solo, Java Central, el domingo.

Aunque perdió del primer al tercer trimestre, KBS lideró por un pequeño margen. Al jugar únicamente con jugadores locales, KBS mostró una resistencia continua.

El entrenador en jefe de KBS, Anthony Garbelotto, sigue orgulloso a pesar de que solo alineó a jugadores locales y dijo que sus jugadores mostraron lucha hasta el último segundo del partido.

«Esto es bueno para nosotros en el futuro. Si podemos jugar con las importaciones, definitivamente jugaremos mejor», dijo Anthony.

Al igual que en el primer partido contra RANS Simba Bogor, KBS todavía no puede jugar con jugadores importados debido a problemas administrativos.

Anthony admitió que algunos jugadores locales estaban cansados ​​porque habían jugado mucho tiempo.

El jugador de KBS Abraham Wenas expresó su decepción por esta derrota.

«No estamos pensando en utilizar productos locales o importados. Lo que es seguro es que no ganaremos. No nos estamos centrando en eso». refinamiento-son. tenemos que arreglarlo refinamiento-Eso’, dijo Abraham.

Pero el propio jugador de Rajawali, Brandone Francis, también afirmó que no estaba muy satisfecho a pesar de que su equipo ganó este partido.

«Hoy jugaron duro y resistieron. Aunque Rajawali ganó, no estaban satisfechos porque al principio KBS lideraba en puntos», dijo Brandone.

Este partido en sí es un buen comienzo para Rajawali en los próximos partidos.

«Rajawali definitivamente debería intentar mejorar en el próximo partido», dijo Brandone.

El entrenador en jefe de Rajawali Medan, Efri Meldi, tampoco estaba satisfecho con el resultado del partido.

«La situación de KBS hoy es diferente a la de ayer. Después del partido de ayer (contra RANS Simba), hoy jugaron nada que perder. Eso es lo peligroso de los jugadores locales y eso es el baloncesto, pero… ganar es ganar”, dice Efri.

El ex entrenador de la KBS apreció a los aficionados locales la temporada pasada.

«Soy sentimiento Yo mismo porque estaba en Solo. «Los seguidores están conmocionados», dijo Efri.