Notre Dame HC Marcus Freeman consigue otra gran actualización de la NFL

Marcus Freeman y Notre Dame Fighting Irish se perdieron el playoff de fútbol universitario esta temporada a pesar de ganar 10 juegos consecutivos para cerrar el año.

Desafortunadamente, perder ante los Miami Hurricanes y Texas A&M Aggies al inicio de la temporada fue el clavo en el ataúd. Notre Dame no pudo recuperarse de esas pérdidas.

Desde el final de la temporada, los Fighting Irish han perdido bastante talento ante el portal de transferencias de la NCAA. Además, el futuro de Freeman con el programa ha sido cuestionado como NFL Los equipos reflexionan sobre llevarle al nivel profesional.

Si bien esos rumores se han calmado recientemente, se ha proporcionado una nueva actualización sobre el futuro potencial de Freeman en la NFL.

De acuerdo a Ian Rapoport, experto de la NFL Network El 11 de enero, Freeman todavía “cobra gran importancia” como posible candidato a entrenador en jefe de la NFL.

Notre Dame no puede permitirse el lujo de perder a Marcus Freeman

Desde que asumió el cargo de entrenador en jefe de Fighting Irish en 2021, se ha convertido en uno de los mejores en el negocio. Ha llevado el programa de fútbol de Notre Dame a un impresionante récord de 43-12.

La temporada pasada, Freeman y los Fighting Irish llegaron al campeonato nacional. Terminaron perdiendo ante los Ohio State Buckeyes en ese juego de campeonato, pero Freeman tiene el programa encaminado a ganar un título.

Este año tuvo un final decepcionante. Si Notre Dame hubiera llegado a los playoffs, es muy probable que el equipo hubiera hecho algo de ruido.

Si Freeman dejara los Fighting Irish para ocupar un puesto de entrenador en jefe de la NFL, el programa daría un gran paso atrás. Freeman ha sido un entrenador de reclutamiento de élite y es el líder supremo. Notre Dame enfrentaría la tarea casi imposible de reemplazarlo.

El 29 de diciembre, Freeman recurrió a las redes sociales para poner fin a los rumores sobre su partida a la NFL.

«2026… ejecutarlo hacia atrás» su publicación lee. «Vuélvete irlandés».

Evidentemente, los equipos de la NFL no han perdido la esperanza.

¿Qué equipos de la NFL podrían ser opciones para Freeman?

Freeman ha estado relacionado con un par de trabajos diferentes en la NFL hasta ahora. Tanto el Gigantes de Nueva York y Tennessee Titans han sido mencionados como posibles opciones.

Dicho esto, hay otros equipos que podrían estar interesados ​​en él.

Otras aperturas de la NFL incluyen los Atlanta Falcons, Arizona Cardinals, Baltimore Ravens, Cleveland Browns, Asaltantes de Las Vegasy Delfines de Miami. un equipo como el Empacadores de Green Bay También podría considerar un cambio después de su brutal colapso del Wild Card contra los Chicago Bears.

Algunos de esos equipos podrían considerar buscar a Freeman. Podría enfrentarse a una decisión muy difícil.

Aunque Freeman ha dejado en claro que está comprometido con Fighting Irish, podría llegar una oferta que no pueda rechazar. Notre Dame sólo puede esperar no quedar impresionado por una oferta que no pueda dejar pasar.

Sólo el tiempo lo dirá, pero el nombre de Freeman está nuevamente en los rumores de la NFL. Los fans seguirán muy de cerca la situación en los próximos días.