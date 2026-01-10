La policía de Las Vegas dispara a un sospechoso de violencia doméstica mientras apuntaba con un arma a la víctima: abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Las Vegas, Nevada – La policía de Las Vegas publica un video y detalles del primer tiroteo fatal en el que involucró un oficial en 2026. La Policía Metropolitana de Las Vegas dijo que un oficial disparó fatalmente a un sospechoso armado el martes por la mañana después de que los oficiales respondieran a una amenaza de arma de fuego reportada en un complejo de apartamentos en el valle suroeste.

LVMPD dijo que los agentes fueron enviados a la cuadra 9200 de West Russell Road aproximadamente a las 7:34 a.m. del 6 de enero de 2026 por una llamada sobre una persona que amenazaba a alguien con un arma.

LVMPD dijo que los oficiales llegaron y encontraron un apartamento donde podían escuchar a dos personas discutiendo adentro. Mientras los agentes estaban afuera de la puerta, una mujer abrió la puerta y la policía dijo que se podía ver a un hombre apuntándola con un arma.

El oficial disparó su arma de fuego e hirió al sospechoso.

Se solicitó personal médico y el sospechoso fue trasladado a un hospital local donde luego fue declarado muerto.

Ningún oficial resultó herido en el incidente.

LVMPD describió la llamada como relacionada con violencia doméstica y dijo que los oficiales entraron rápidamente una vez que se abrió la puerta y el sospechoso estaba armado. Los funcionarios de LVMPD también dijeron que los agentes inmediatamente detuvieron al sospechoso y comenzaron a brindar ayuda hasta que llegaron los equipos médicos.

Las lecciones de campo se ofrecen únicamente como recordatorios generales, estándar de la industria, extraídos de prácticas de seguridad comunes y consideraciones de políticas típicas. No se basan en ningún conocimiento previo de este incidente específico, no asumen qué acciones se tomaron y no deben interpretarse como comentarios sobre las decisiones tomadas en el terreno.

Las llamadas de violencia doméstica deben considerarse amplificadoras de llamadas (alto riesgo). Las investigaciones muestran que la mayoría de la violencia contra los agentes se debe a estos llamados amplificados. Utilice la distancia y los ángulos en el umbral. Evite apilar directamente frente a la puerta si la llamada involucra un arma de fuego. Si escucha una discusión en el interior, reduzca la velocidad lo suficiente para permitir que la cobertura y las opciones coincidan. Las señales de comportamiento son la clave para las llamadas amplificadas. Presta atención a cualquier desviación y actúa con decisión. Una vez que se observan los indicadores previos al incidente, es poco probable que las órdenes verbales prevengan la violencia inminente.

El Dr. Travis Yates ha sido pionero en el campo del riesgo conductual para ayudar a los oficiales y líderes a identificar, evaluar y articular el riesgo en situaciones inciertas que evolucionan rápidamente. Lea más sobre el marco de riesgo conductual de FOCUS.

