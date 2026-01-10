El Ministro de Agricultura quiere que se investigue a fondo el contrabando de cebollas

Semarang (ANTARA) – El ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, quiere que el caso de contrabando de cebollas en Semarang sea investigado a fondo para que no vuelva a suceder.

«Esto es imprescindible. Pedimos al primer ministro (la policía militar) que nos acompañe, y luego al jefe de policía, para que sea investigado y desmantelado desde la raíz. Esto debe actuar como elemento disuasorio», dijo en Semarang el sábado.

Lo hizo saber mientras revisaba miles de bolsas de cebollas ilegales incautadas por las autoridades en un almacén en la ciudad de Semarang.

Admitió que inicialmente recibió informes de presunto contrabando de cebollas que ingresaban a la ciudad de Semarang a través del servicio de WhatsApp ‘Report Pak Amran’.

Luego se puso en contacto inmediatamente con la Policía Militar (PM), Dandim, el jefe de policía de Semarang y los funcionarios de cuarentena para evitar que el envío ilegal llegara al mercado.

«En total fueron 6.172 sacos, 123 toneladas. Pero (lo importante) no son las toneladas para la agricultura, 1 tonelada y 1.000 toneladas son lo mismo si transmiten enfermedades», afirmó.

Amran sospecha que el contrabando fue planeado porque había seis camiones listos para transportar el contrabando, que también fueron incautados.

«Esto significa que todo el mundo está confabulado, el coche ya está listo. No hay documentos. Hay que desmontarlo. No puede haber piedad», afirmó.

Según él, el impacto de las pérdidas en las cebollas no es sólo una cuestión de números o de material, sino que puede poner en peligro aún más las materias primas locales si contienen bacterias, y desmotivar a los agricultores y dejar de plantar.

«Esto será destruido, no habrá distribución ni subasta. Sí, esto fue suprimido con éxito antes de que se extendiera a la comunidad. Eso no está permitido», dijo.

Mientras tanto, el director de la Investigación Criminal Especial (Dirreskrimsus) de la Policía Regional de Java Central, el comisionado Pol Djoko Julianto, dijo que la investigación del caso aún estaba en curso.

La policía arrestó a seis conductores de transporte como testigos y confiscó miles de bolsas de cebollas y seis camiones utilizados para transportarlas.

«Todavía sólo lo protegemos contra expediciones. Sólo los conductores y luego examinando la procedencia de los documentos, incluidos los documentos del vehículo y las mercancías, continuaremos realizando inspecciones», dijo.

Hasta ahora los camioneros han pasado a ser testigos, ya que han admitido que sólo se les pidió que transportaran la mercancía y que también cooperaron.

«Él sólo transportó este artículo a Semarang. (¿Nombre de la empresa?) Le informaremos más tarde. Desde Kalimantan fue llevado a Semarang. Le informaremos más tarde sobre el desarrollo futuro», dijo.