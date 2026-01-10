La estrella de ‘No Other Choice’, Lee Byung-hun, habla sobre la comedia oscura de Park Chan-wook

Lee Byung Hun tiene la oportunidad de hacer historia: es el primer actor coreano nominado a mejor actor, comedia o musical en los Globos de Oro. El «No hay otra opción«El protagonista dice que se enteró de la nominación por un amigo: el actor estaba durmiendo en Corea cuando se anunciaron las nominaciones. «Yo estaba durmiendo. Y mi amigo coreano me envió un mensaje de texto. Así me enteré, pero fue como soñar, ¡porque estaba durmiendo! Fue fantástico. Y estaba muy feliz pero estoy tratando de estar satisfecho sólo con la nominación, porque actuar no se trata de ganar o perder. Cada uno tiene su propio valor. Entonces, sea lo que sea, estoy tratando de disfrutar ese día y será mi primera experiencia en los Globos de Oro. Y tengo muchas ganas de ver a muchos grandes cineastas y amigos actores”.

También obtuvo una nominación a los premios Gotham por “Choice” y da voz a Gwi-ma en “KPop Demon Hunters”, nominada al Globo de Oro.

En Park Chan-wookEn “No Other Choice”, Lee interpreta a Mansu, un dedicado gerente de una planta de papel que es despedido después de 25 años de ascender en la escala corporativa, poniendo en peligro a su familia y todo por lo que ha trabajado (una casa, una buena vida para su esposa e hijos e incluso lecciones de violonchelo para su talentosa hija). Mientras los nuevos propietarios de la planta de papel dicen que “no tienen otra opción” para despedir trabajadores, Man-su emprende una misión para eliminar a los posibles rivales de otro trabajo que tanto necesita y desea. Pero sus planes fracasan de la manera más oscuramente cómica.

Dato curioso: los proyectos de Lee “Squid Game”, “KPop Demon Hunters” y “No Other Choice” fueron nominados a los Critics Choice Awards este año. «Los últimos dos o tres años han sido extremadamente fructíferos y también muy ocupados para mí, incluso simplemente promocionando estos proyectos. Así que creo que ha sido una sorpresa, pero también muy emocionante», dice.

Lee habló con Variedad sobre “No Other Choice”, que también está nominada a mejor película en lengua extranjera y mejor película, musical o comedia, vía Zoom a través del traductor y director de fotografía Isue Shin unos días antes de la ceremonia.

¿Qué te atrajo de este personaje de Mansu en “No Other Choice”?

En las películas anteriores del director Park, realmente no se ve tanta comedia como en “No Other Choice”. Por supuesto, tiene temas oscuros y momentos deprimentes, pero sabiendo que había tanta comedia en ella, sabía que me reiría mucho en el proceso de hacer la película, así que estaba muy emocionado.

¿Cómo modulas la comedia y el drama?

En la historia hay mucha comedia que surge naturalmente de momentos trágicos, de momentos oscuros y deprimentes. Y creo que desde el punto de vista de una tercera persona, desde la distancia, podrías estar riéndote de Mansu. Sin embargo, si fueras el propio Mansu, esa sería una realidad completamente diferente. Y realmente me gusta este aspecto, esta dualidad de la historia, que el personaje principal, para él, no es comedia en absoluto. Está extremadamente desesperado. Sin embargo, en el proceso en el que la audiencia sigue su historia, pueden empatizar con él y, nuevamente, eso nos lleva por una ruta más oscura y deprimente, pero a veces también es posible que te rías de él. Entonces, hay este tipo de arcos emocionales diferentes por los que pasas.

Realmente traté de estar completamente en el punto de vista de Mansu mientras actuaba como él y realmente vivía en sus propias emociones. Una cosa de la que era completamente cauteloso era, por supuesto, en el proceso de crear estos momentos cómicos, forzar realmente la risa o intentar que la audiencia los hiciera reír, porque creo que esto realmente podría exagerar la actuación o deformar el arco emocional.

¿Cuál fue la clave para desbloquear a Mansu como personaje?

Creo que a la hora de acercarme a mi personaje, quería mencionar la primera escena de la película. Ya sabes, la vida se siente cómoda. Están haciendo una barbacoa en casa del padre de Mansu. [that he] Originalmente su padre tuvo que venderlo, pero Mansu logra recomprarlo. Y reúne a su familia en un abrazo y dice: «Oh, lo he logrado todo». Y creo que este es un momento en el que vemos que Mansu es un personaje que realmente quiere proteger a su familia. Él es un patriarca. Y también se ve que podría estar (en un pequeño presagio) pasando por alto los problemas que podrían tener. Y entonces ves con su bigote, partes de él que son un poco machistas, y creo que todos estos detalles realmente se unen para crear este personaje de Mansu, incluso en esa primera escena, y permiten que el público comience a conocerlo.

Es una escena dorada, muy “sueño americano”, incluso, con los perros corriendo por el patio también.

Esa, en particular la toma larga, tomó la mayor cantidad de tomas en toda la película. Así que fue muy agotador físicamente y en términos de tiempo, ¡porque hicimos 30 tomas de esta única toma! Y mucha gente en la industria dice que filmar con animales o niños puede ser realmente difícil. Bueno, teníamos ambos. Entonces, para ejecutar esta toma y luego ver la intención del director Park, hubo un poco de falta de comunicación entre los perros y los niños, por lo que fue difícil.

¿Cuáles fueron tus escenas favoritas de la película?

Creo que muchos miembros de la audiencia elegirían la escena de la sala de música como una especie de escena característica de “No Other Choice”. [Mansu’s first murder attempt, in which he disguises his gun with oven mitts and then collapses into an absurdly comic wrestling match that eventually turns deadly, but not the way you think.] Creo que la escena es extremadamente fundamental para la historia y, por supuesto, nos reímos mucho. Sin embargo, personalmente, quería mencionar esa primera escena de la entrevista en la película. Ves que Mansu está lidiando con la luz que se refleja en el edificio del otro lado (él en una oficina frente a tres entrevistadores), tiene un dolor de muelas que está tratando de resistir. Su pierna también tiembla, y mientras todo esto sucede, tiene una sensación de valentía sobre su currículum que está tratando de entregar a los entrevistadores. Así que hay muchas emociones complicadas y una mezcla de emociones, además de gestos. Se siente incómodo pero también extremadamente desesperado al mismo tiempo; tiene que alardear y tener esa sonrisa en su rostro. Así que realmente creo que este fue un momento que muestra la desesperación de Mansu, y la escena es capaz de transmitir muy bien su punto de vista a la audiencia.

Con una gama tan amplia de películas y personajes en tu currículum, incluidos “Squid Game” y “KPop Demon Hunters”, ¿cómo eliges tus proyectos?

Creo que mi único estándar cuando intento decidir mi próximo proyecto es si ese proyecto suena divertido. Y por supuesto, esta idea de diversión es completamente subjetiva. Podría ser una historia muy deprimente que todavía me divierte leer y aprender, o podría ser muy seria y abordar problemas sociales profundos. Y algunas personas podrían decir: Oh, ¿qué tiene eso de divertido? Pero eso podría resultar muy divertido e interesante para mí. Entonces este es el factor más importante. Por supuesto, hay otros factores que van de la mano. Entonces, si miras mi propia filmografía, la gente podría decir: Oh, vas en una dirección y luego en la otra. Y creo que es porque la mayoría de las personas tienen un gusto o interés muy específico en un género. Sin embargo, realmente estoy persiguiendo este tipo de sensación de diversión. Así que realmente ves que estoy en un género y luego en otro, y que soy un poco impredecible en términos de hacia dónde iré a continuación.

¿Quiénes son algunos de los directores coreanos prometedores que deberíamos tener en nuestro radar?

Yoon Ga-eun. Ella ya ha hecho tres o cuatro funciones y nos hemos visto varias veces. Ella dirigió “El dueño del mundo” y creo que realmente tiene un punto de vista único y aporta algo nuevo al universo cinematográfico.

¿Qué películas te encantaron en 2025?

Me gustaron “Una batalla tras otra” y “Train Dreams”. En “Train Dreams”, hay un dolor profundo que continúa desde el principio hasta el final. Y es un poco difícil de expresar con palabras, pero es casi como si una aguja te pinchara a lo largo de la película. No es que haya un gran clímax o que necesariamente te haga sollozar, pero es realmente como si la consistencia de ese sentimiento fuera realmente notable para mí.

¿Volverás a trabajar con el director Park?

¡Por supuesto! ¡Me encantaría, me encanta!