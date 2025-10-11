Juez ordena nuevo juicio para ex oficial de Las Cruces condenado por tiroteo – Oficial Legal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Un juez de Nuevo México ordenó un nuevo juicio para el ex oficial de policía de Las Cruces Brad Lunsford, dejando de lado su condena de febrero de 2025 por homicidio voluntario por la muerte a tiros de Presley Eze, de 36 años, durante un enfrentamiento en una estación de Chevron en agosto de 2022. El fallo se produce tras la conclusión de que el tribunal manejó mal las asignaciones de jurados y no abordó adecuadamente las preocupaciones sobre el sesgo del jurado, errores que el tribunal reconoció tras la decisión del tribunal. sentencia. se devolvió la sentencia. No se ha fijado ninguna nueva fecha para el juicio.

Lunsford fue declarado culpable a principios de este año después de que los jurados vieran un video de una cámara corporal y de un teléfono celular de un transeúnte que capturó los momentos finales de la pelea. Los fiscales dijeron que Eze, sospechoso de robar una cerveza, luchó con los oficiales y obtuvo el control del Taser de otro oficial antes de que Lunsford disparara una sola bala a quemarropa. Es probable que los vídeos, que son fundamentales para los argumentos de ambas partes, vuelvan a ser prueba central cuando el caso regrese a los tribunales.

La decisión del juez se basó en dos errores de procedimiento: un reemplazo inadecuado de los panelistas con jurados suplentes que habían pasado por el proceso y acusaciones de que un jurado ocultó opiniones contrarias a la policía durante la selección. Los analistas legales señalaron que ambas cuestiones podrían socavar un veredicto; En total, fueron suficientes para anular la condena y reiniciar el caso.

La fiscalía dijo que buscará una nueva sentencia, cuestionando la idea de que el tiroteo estaba justificado y criticando la evaluación que hizo el tribunal de las acciones de Lunsford después del juicio. El abogado defensor acogió con satisfacción el fallo, describiéndolo como una corrección necesaria para proteger la integridad del juicio y enfatizando la confianza en que un jurado debidamente formado absolverá. Los representantes de la familia de Eze dijeron que siguen confiando en que las pruebas convencerán una vez más a los jurados para que condenen.

El caso Eze atrajo mucha atención desde el principio. Los fiscales acusaron por primera vez a Lunsford en 2023, argumentando que el uso de fuerza letal no era razonable en las circunstancias de un presunto robo de bajo nivel; el jurado emitió un veredicto de homicidio involuntario con arma de fuego en febrero. La nueva orden de juicio reabre el procesamiento de alto perfil y ofrece un escrutinio renovado sobre las decisiones que toman los agentes en fracciones de segundo y los procesos judiciales diseñados para garantizar la confianza de los acusados ​​y del público en el resultado.