PORNAS XVII KORPRI 2025, el equipo de baloncesto de Kemenimipas gana tras derrotar a North Sulawesi

VIVA – equipo de fútbol cesta Ministerio de Inmigración y Correcciones (Kemenimipas) registraron orgullosos logros en el evento de la Semana Deporte Nacional (PORNAS) XVII Cuerpo de la Función Pública de la República de Indonesia (CORPRI) 2025 en Palembang.

En el partido final que se celebró en la escuela GOR de Palembang Harapan, el sábado 11 de octubre de 2025, el equipo de Kemenimipas tuvo una actuación extraordinaria al derrotar al equipo de North Sulawesi con una puntuación aplastante de 64-32. Este resultado asegura que Kemenimipas gane el título del campeonato.

El partido estuvo igualado desde el principio. Ambos equipos jugaron rápido y agresivo, pero Kemenimipas destacó en estrategia y sólida defensa.

El apoyo de la afición y del contingente que se encontraba directamente en el estadio aumentó también el entusiasmo de los jugadores hasta que sonó el pitido final.

El presidente del contingente Kemenimipas, Maulidi Hilal, expresó su gratitud y aprecio a todas las partes que contribuyeron al éxito del equipo.

«No hay nada más, sólo una palabra: damos gracias a Allah SWT. Todo esto se debe a la bendición y la fuerza que Allah ha dado al equipo de Kemenimipas», dijo Hilal a los periodistas después del partido.

Hilal añadió que este éxito complementa aún más los logros de Kemenimipas en este evento bienal. Anteriormente, el equipo de Kemenimipas también ganó una medalla de bronce en la prueba de tenis de mesa por equipos.

Según él, estos dos logros son una clara prueba de que el desarrollo deportivo en el entorno de Kemenimipas va bien.

También destacó que los logros del PORNAS

«(Este logro) es gracias al apoyo de todas las partes, desde el liderazgo, el Sr. Ministro Agus Andrianto y todos los niveles de liderazgo alto y medio, todos los niveles de la Oficina Regional en el Sur de Sumatra que son muy sólidos al brindar apoyo a todo el equipo de PORNAS Imipas», concluyó Hilal.