Cuatro muertos a tiros durante el fin de semana de regreso a casa en una ciudad de Mississippi







Cuatro personas murieron en un tiroteo en una localidad de la región del delta del Mississippi tras una alta escuela partido de fútbol americano de bienvenida allí, dijo a The Associated Press el senador del estado de Mississippi, Derrick Simmons.

El tiroteo ocurrió en el centro de la pequeña ciudad de Leland, Mississippi, donde la gente se había reunido después del juego, dijo Simmons, que representa a la gente de esa región.

Otras cuatro víctimas fueron llevadas a un hospital en Greenville y luego trasladadas en avión a un hospital más grande en la ciudad capital del estado, Jackson, dijo Simmons, quien es senador por esa región.

Simmons dijo que confiaba en que la información es correcta porque recibió actualizaciones de las autoridades con el Washington Oficina del Sheriff del condado, que está investigando, así como de otras autoridades policiales.

«En este momento todavía tenemos un tema amplio, pero no puedo dar detalles», dijo White el sábado por la mañana.

Se busca a un hombre de 18 años para interrogarlo por el tiroteo, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Jasper en un comunicado. El sheriff pidió que cualquier persona que tenga información se comunique con el jefe de policía o con la oficina del sheriff.

El tiroteo ocurrió en el campus de la escuela donde los Heidelberg Oilers jugaban su partido de fútbol de bienvenida el viernes por la noche, pero no estaba claro exactamente cuándo ocurrió el tiroteo ni qué tan cerca estaba del lugar. estadio. White dijo que estuvo en el lugar el sábado investigando y que podría divulgarse más información en los próximos días.

La ciudad de unos 640 residentes está a unas 85 millas (137 kilómetros) al sureste de la capital del estado, Jackson.

